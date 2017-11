El partido de la jornada

El gran partido de la decimocuarta jornada en Tercera lo protagonizarán el líder Moralo y el Coria, separados por siete puntos y con la clara e idéntica ambición de acabar lo más arriba posible para tener opciones a disputar la promoción de ascenso. El cuadro cauriense, en la quinta posición, llegará a Navalmoral con más necesidad de no fallar para no perder el tren de cabeza, aunque los locales si quieren seguir en lo más alto no pueden ceder. Será un derbi norteño que probablemente acoja la mejor entrada de público en lo que va de temporada y es que ha generado mucha expectación en ambas aficiones. El Coria ha fletado un autobús para sus aficionados, aunque la mayoría de ellos se desplazarán con sus propios vehículos.

«Ojalá se vea un gran partido y todo el que lo vea disfrute del fútbol. Jugamos en casa ante un equipazo, no se puede pedir más», señala el técnico moralo Emilio Gil, que no podrá contar con varios habituales como Abraham, Pintado, Dani, Javi Bella, Iván Gómez y el guardameta Pedraza, por lo que el club fichó esta semana a Víctor Sosa. «Si necesitamos algún tipo de motivación extra para jugar este encuentro en la situación que nos encontramos tendríamos que irnos cada uno a nuestra casa. Hay que salir con hambre, a darlo todo desde el primer minuto, es lo mínimo que tenemos que hacer. Son los partidos que gustan jugar» espeta el mister verde, que cataloga a la plantilla del Coria de las mejores si no la mejor del grupo para aspirar a todo. «Espero un choque con mucha tensión entre dos equipos que buscarán ganar desde el principio. El aliento de nuestros seguidores será muy importante para que nos acerquen al triunfo» concluye Emilio Gil.

El Coria, a pesar de que últimamente no le están rodando bien las cosas, viaja ilusionado para aparcar definitivamente el bache de juego. Ese es el objetivo de la plantilla, que para este encuentro recupera a jugadores fundamentales que por molestias no estuvieron presentes el pasado domingo frente al Castuera, caso de Mahillo, Pino y Alvarito, de los que se espera estén listos para este importante compromiso.