Partidazo para no quedar descolgados

La UPP quiere regresar al playoff tras sufrir dos derrotas seguidas, mientras que el Jerez intentará no quedar más desenganchado JUAN CARLOS RAMOS Viernes, 8 diciembre 2017, 08:39

PLASENCIA. De ser líder virtual a luchar por no quedar descolgado de los cuatro primeros. Y todo ello en un intervalo de dos semanas. La UP Plasencia tiene en la matinal de este viernes el partido más importante en lo que va de temporada (Estadio Municipal, 12:00 horas). Y lo es por dos motivos: para no perder el tren del playoff de ascenso y para dejar muy atrás a uno de sus más directos rivales. Lógicamente, para el Jerez, la trascendencia del encuentro es casi doble, ya que cuenta con seis puntos menos que los placentinos.

Tras asumir que no podrá contar con Álvaro Juanals en lo que resta de temporada, la UPP ha conocido este jueves que Dani Mateos tendrá que guardar descanso un tiempo también. La resonancia ha confirmado la rotura de menisco y estará de baja un mínimo de dos meses desde que sea operado. Sin embargo, habrá que esperar a que vaya desapareciendo el edema para saber si la lesión es aún mayor.

De esta forma y tras conocer el diagnóstico de Dani Mateos, Pastelero ha comunicado a la directiva la necesidad de fichar a un central que puede jugar de lateral derecho. El futbolista ya está elegido y éste ha mostrado predisposición en llegar, por lo que ya solo falta la decisión de la junta.

La zaga unionista es la línea que más se está viendo afectada por las lesiones. Incluso, ante el Jerez, el nigeriano Edet Ibok podría guardar descanso al arrastrar una inflamación en la rodilla desde hace dos o tres jornadas. Si no es de la partida, Rubén Borrallo ocupará su lugar, mientras que el juvenil Caco esperará su oportunidad en el banquillo.

El Jerez también tiene que lidiar con una plantilla muy diezmada. Sin ir más lejos, el pasado domingo en Navalmoral solo comparecieron 14 futbolistas. Para esta cita, Vázquez Bermejo podrá completar la convocatoria tras hacerse con los fichajes de José Luis Aguza (curiosamente expulsado hace tres semanas con el Montijo) y el portero Jesús Risco, procedente del Puebla de la Calzada.

El Jerez no ha conocido la victoria en sus últimos cinco desplazamientos y solo suma un triunfo en los últimos siete partidos. Pastelero no se fía de estos datos y avisa que los templarios siempre se dejan todo sobre el campo. «Es un equipo muy competitivo, más allá de las dificultades que atraviese. Nosotros volveremos a salir con un ritmo alto para tratar de aprovechar su desgaste», anticipa el técnico de la UPP, que cree que el club verdinegro se va a reforzar aún más en las próximas semanas y seguirá dando mucha guerra.