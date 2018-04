La oxidada solera del Príncipe Felipe Aspecto de los urinarios de Preferencia en el último partido, antes de iniciarse las reformas. :: HOY El estadio del Cacereño arrastra en la última década una imagen deficitaria y de insalubridad a la que se quiere poner coto J. CEPEDA Sábado, 7 abril 2018, 10:27

Conserva a duras penas algunas funciones vitales, pero son casi residuales. El estadio Príncipe Felipe, propiedad del Club Polideportivo Cacereño, es algo así como un ente moribundo, un estandarte de oxidada solera. La falta de mantenimiento de la instalación, especialmente en la última década, ha hecho del coliseo verde un lugar inhóspito e insalubre. Una dramática situación a la que desde los nuevos órganos de gestión del club se quiere poner coto.

No es necesario tener vista de mantis marina para observar las grietas en la mole de hormigón de la visera de tribuna, así como el lamentable estado que los servicios han reflejado hasta hace solo unos días, cuando se ha comenzado por fin una reforma de urgencia. El paso del tiempo se hace evidente en cada rincón de una instalación que en su día fue quizás fatua demostración de fortaleza del propio club, pero que hoy se ha convertido en motivo de todos sus desvelos.

Tal y como informa el gerente del Cacereño, Luis Puebla, ya se ha comenzado el adecentamiento de los servicios de Preferencia y se prevé que los de Tribuna puedan mostrar otra cara antes del playoff. Respecto a la conexión eléctrica, Puebla mantiene que ya se ha pagado el 70 por ciento de la obra y que se está a expensas de recibir la licencia. En una segunda fase se abordará la sustitución de la luz artificial y del marcador. «Por suerte o por desgracia, el estadio es nuestro y las mejoras tienen que correr por nuestra cuenta», dice. Al respecto, el Cacereño ha iniciado una campaña para captar fondos de empresas locales. También se pretende actuar en el campo anexo de la meseta para reutilizarlo. Del mismo modo, los nuevos gestores prevén retomar este verano el proyecto de la impermeabilización de la visera de tribuna, anunciado la pasada temporada pero no satisfecho. En un futuro más a largo plazo la intención del Cacereño, confirma Puebla, es construir un nuevo estadio, así como una ciudad deportiva propia.

«Por suerte o por desgracia, es nuestro y las mejoras tienen que correr por nuestra cuenta» Luis Puebla | Gerente del Cacereño

«Es un bien patrimonial que no tiene por qué ser una carga, sino algo positivo» Pedro Muriel | Concejal de Deportes

A pesar de que el Príncipe Felipe es competencia del Cacereño, la imagen que desprende también pasa factura al grueso de la ciudad. «Es un bien patrimonial de la sociedad anónima deportiva que no tiene por qué ser una carga, sino algo positivo. Otra cosa es la gestión que se haya venido haciendo en las últimas temporadas», afirma Pedro Muriel, concejal de Deportes.

Lo cierto es que en la capital cacereña, que no cuenta con ningún estadio de propiedad municipal, no se vislumbra construcción alguna de estas características: «La historia de Cáceres ha sido así. Se tomó esa decisión en los años 70 y no se puede cambiar», dice. Muriel recuerda que el plan municipal de infraestructuras deportivas ya contempla la construcción en Pinilla de dos campos de fútbol destinados a la base, a la vez que explica que al Cacereño no le faltará amparo: «Nosotros apoyamos y subvencionamos al club, incluso en Tercera División».