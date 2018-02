Una oportunidad perdida Adri intenta marcharse de Toto en el centro del campo. :: e. d. Don Benito y Coria no pasaron del empate sin goles en un duelo directo que ninguno de los dos supo aprovechar ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Lunes, 26 febrero 2018, 08:28

No jugaron al 'cerocerismo', pero ese fue el resultado final en el duelo directo entre Don Benito y Coria. El cuarto clasificado recibía al tercero, con empate a 60 puntos y ganas mutuas de hincarse el diente. Todo apuntaba a un choque entretenido, aunque no fue así. Sin apenas ocasiones, ambos equipos se neutralizaron bien en el apartado ofensivo y casi todo el juego se quedó en el centro del campo, sin apenas presencia en el área rival. El Don Benito salió con todo de inicio, incluido Abraham Pozo que se había perdido los dos últimos partidos por sanción. Por su parte, Miguel Rubio tenía las bajas de Mahíllo y Sergio Alonso, aunque recuperaba a Pino, que tuvo unos minutos en la segunda parte.

0 DON BENITO 0 CORIA Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Garretas, Pozo, Ricardo Durán, Gonzalo, David López, Adri (Juanlu, min. 65), Diop, Abraham Pozo (Víctor Calatrava, min. 86) y Amorín (José Manuel, min. 76). Coria Miguel López; Carlos García, Toto, Dani Aparicio, Juanjo Chavales, Álvaro, Chema Martín (Edu, min. 78), Javito, Rubén (Pino. Min. 70), Teto (Javi Márquez, min. 82) e Intxausti. Árbitro Carretero González. Amonestó a los locales Adri, Amorín y David López y a los visitantes Miguel López, Toto, Juanjo Chavales, Álvaro y Rubén. Incidencias Vicente Sanz, unos 1.000 espectadores.

En los primeros 45 minutos, las ocasiones fueron contadas y a balón parado. La más clara fue para Abraham Pozo, en el 30, en una falta a escasos metros de la frontal que el de Pueblonuevo mandó al larguero. Respondió el conjunto cauriense con una internada de Javito que metió un buen balón al área, pero Chema Martín marró la ocasión con un disparo desviado. Antes del descanso, lo intentaba David Amorín con un chut desde el balcón del área que se marchaba cerca de la base del palo. Con mucho esfuerzo, pero poco premio, ambos equipos tomaban el camino de vestuarios.

En la segunda mitad, la intensidad no varió, pero eran dos gigantes al borde de la desesperación que chocaban una y otra vez sin ser capaces de derribar el muro. El primer intento de la segunda mitad fue para el conjunto visitante, con un disparo de Teto que salió repelido por la zaga rojiblanca.

Las soluciones podían pasar por el banquillo, o eso pensaron Juan García y Miguel Rubio. En el 65, entró Juanlu por Adri en el Don Benito, y poco después era Pino el que entraba en lugar de Rubén en el Coria. El refresco se notó más en las filas rojiblancas, con algún fogonazo de Juanlu, pero con más corazón que cabeza. Y, de nuevo, el peligro llegó a balón parado, también en las botas de Abraham Pozo a unos metros de la frontal que se marchó desviado a la izquierda de Miguel López. La respuesta visitante llegó también en jugada de estrategia, con un balón colgado al área por Javito que Dani Aparicio no supo rematar con precisión.

Siguió el baile en los banquillos, con la entrada de Calatrava y José Manuel en los locales, y de Edu y Javi Márquez en el Coria. Pero el marcador siguió sin moverse. La última ocasión fue precisamente para Víctor Calatrava que intentó a la desesperada un gol olímpico desde el córner, pero estuvo atento Miguel López para atajar. Al final, reparto de puntos, que por el golaveraje beneficia algo más al Coria y que no supo aprovechar la UP Plasencia para recortar distancias a ambos.