Oportunidad para meter distancia

La UP Plasencia regresa al Municipal en su momento más dulce de la temporada. No conoce la derrota desde hace ocho jornadas (siete victorias y un solo empate) y está a tiro de piedra de la pareja de líderes que ya temen por su hegemonía. Parece poco probable que fallen los dos de arriba, pero la UPP no quiere dejar escapar una victoria que le puede devolver un liderato que ya lució en la jornada 3, la única en la que el Moralo no ha estado en cabeza. Si no es posible el primer puesto, siempre hay un Coria-Jerez que puede abrir la brecha sobre los equipos perseguidores.

La UPP cuenta con toda su plantilla para recibir al Montijo (12:00 horas), con la salvedad, claro está, de Álvaro Juanals. El defensa, al que en principio le diagnosticaron rotura parcial de cruzados y menisco, finalmente pasará por quirófano el 11 de diciembre en Cáceres. Del resultado de la intervención y de su tiempo de recuperación, la dirección deportiva estudiará el fichaje de un central.

A pesar de que Pastelero cuenta con todos sus futbolistas, el técnico santanero introducirá un par de cambios en el once titular. Alguno de ellos podría venir influido por la amenaza de suspensión de los defensas Dani Mateos y Álex Jiménez, piezas indispensables de cara al partido de la próxima jornada ante el Moralo.

El Montijo llega a Plasencia en clara progresión ascendente. Ha sumado cuatro victorias en los últimos seis partidos y ha olvidado ya un mal inicio de liga, donde llegó a ocupar posiciones de descenso. Su única baja confirmada es la del lateral Carlos Ávila, expulsado el pasado domingo ante el Amanecer.

«Es un equipo muy peligroso en ataque, con jugadores determinantes como Escorial o Pantoja, y en defensa no es fácil hacerles gol. No va a ser un partido sencillo para nosotros», avisa el técnico de la UPP.