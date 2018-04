Necesidad ante ilusión en el derbi Javi Navarro se lamenta en el partido de la primera vuelta ante los jugadores del Diocesano. :: J. REY El Cacereño, en plena crisis identitaria, visita a su vecino Diocesano con la intención de recuperar la credibilidad perdida en las últimas semanas J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 15 abril 2018, 09:59

Fiesta del fútbol local en la capital cacereña. Diocesano y Cacereño se verán hoy las caras en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado (18.30 horas) para disputar un encuentro no exento de expectación. Un derbi que para los visitantes llega marcado por las verdaderas urgencias no solo de resultados, sino también en cuanto a sensaciones. El cuadro de Ximo Mas necesita dar sin excusas un golpe de autoridad para recuperar ciertas cotas de credibilidad tras la goleada sufrida en Azuaga hace un par de jornadas y el empate protagonizado frente al Santa Amalia en el Príncipe Felipe. Y es que los verdes parecen haber perdido fuelle y prestancia en la recta final de la temporada, justo antes de jugar por el ascenso en apenas un mes. No obstante, el Cacereño está a tan solo un punto del líder Moralo, sin que los verdes dependan ya de sí mismos para campeonar al término del campeonato regular.

Enfrente estará hoy un desenfadado Diocesano que se ha convertido en la auténtica revelación de la competición en la que es su primera temporada en Tercera. Los de Miguel Ángel Ávila, que durante buena parte de la temporada vienen haciendo gala de un juego de buen gusto, pondrán a prueba la fiabilidad de un equipo llamado al ascenso pero que en los últimos tiempos arroja más dudas que buenaventuras. Tras haber conseguido la suficiente madurez, el Diocesano no es un equipo novato en lides como la de hoy, pues en su feudo ya han mordido el polvo conjuntos como el Azuaga, el Jerez o el Don Benito. Buena prueba de la capacidad de los colegiales para tumbar a equipos con hechuras. Todo un aviso a navegantes.

En el Cacereño será baja Marcos Torres. El jugador verde ya ha comenzado a tocar balón en los últimos entrenamientos, pero aún tendrá que esperar una semana más para entrar en competición. El entrenador del Cacereño podrá elegir entre el resto de los integrantes de su plantel para confeccionar la convocatoria, toda vez Pablo Suárez, Keko y Rubén Sánchez ya están perfectamente recuperados de las dolencias que arrastraban en las últimas semanas. Por su parte, el cuerpo técnico del conjunto colegial continúa pendiente de la evolución que en las próximas horas tengan jugadores como Isaac, Juande e Isma, que son seria dura para el encuentro.

Para tal ocasión histórica, como es la primera visita del Cacereño al Diocesano, se espera un buen ambiente en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. El club colegial ha fijado un precio unitario de ocho euros para las entradas, el mismo que ideó el Cacereño en el partido de la primera vuelta. Una primera vuelta en la que los verdes lograron deshacerse de su rival de hoy con un solitario gol de Fran Viñuela en el encuentro que se disputó en la Ciudad Deportiva por los trabajos de resiembra realizados entonces en el Príncipe Felipe.