TERCERA Navalmoral acoge un derbi comarcal de los de antaño Johnny, jugador del Moralo. :: MC Moralo y UPP, separados por un punto, se enfrentan buscando la victoria que les dé el liderato en un partido de máxima expectación MIGUEL CAMACHO Y J.C.R. NAVALMORAL. Domingo, 26 noviembre 2017, 10:10

El Moralo, líder con un punto más sobre un Plasencia que ocupa la tercera plaza, se enfrenta a su pasado y a su presente. Desde el 16 de enero de 2005, cuando ganó el derbi por 3-1, no lo ha vuelto a hacer en casa. Aquella temporada precisamente fue la última en la que los verdes jugaron la promoción de ascenso a Segunda B. Más de doce años y diez meses sin que el aficionado de Navalmoral vea en el Municipal un triunfo de su equipo ante la UPP. «Hace mucho tiempo que no se viven partidos como los de este domingo, de gran rivalidad y con los equipos en los primeros puestos», indica Emilio Gil, entrenador del Moralo. Se espera una gran entrada de público, de seguidores de uno y otro que han vuelto a ilusionarse con la esperanza de hacer algo grande esta temporada.

Enfrente estarán los dos equipos más goleadores del grupo. Los líderes llevan 37 dianas por 39 los placentinos. Con esas, ambos tienen a los máximos realizadores, con Luismi en cabeza con diez goles, seguido por su compañero Karim y el moralo Rulo, con ocho cada uno. El cuadro preparado por Emilio Gil quiere olvidar el mal sabor de boca que le dejó el anterior choque casero ante otro directo rival, el Coria, y para ello parece que propondrá un duelo mucho más intenso porque «los jugadores quieren resarcirse de aquella dura derrota que sufrimos. Estamos ilusionados y somos conscientes que tenemos que sumar en cada jornada. Aunque nos juguemos la primera plaza intentaremos que no nos afecte y lo afrontaremos como otro cualquiera, con muchas ganas y sabiendo qué hacer en cada momento», añade el técnico.

En el equipo de Navalmoral varios jugadores arrastran distintas molestias y hasta última hora no se sabrá si entran en la convocatoria. Es el mayor problema para su míster a la hora de plantear el juego que quiere para este clásico del norte, aunque confía en que cualquiera de los suyos salga con elhambre de no dar un balón por perdido.

Por parte placentina, regresa al once Álex Jiménez después de descansar para no recibir la quinta tarjeta amarilla. A excepción del lesionado Álvaro Juanals, todos los demás serán de la partida. El once será muy similar al del pasado domingo, con la ya cita inclusión de Álex Jiménez.

Un empate podría beneficiar a verdes y blanquinegros, pero Pastelero no cree que ninguno vaya a especular. «El Moralo sabe jugar a fútbol y a nosotros nos gusta salir a por la victoria. Nos conocemos bien y creo que se vivirá un gran partido», señala el técnico unionista.