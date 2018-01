El Moralo sale en defensa del liderato frente al Diocesano Pinilla, del Moralo. :: MACAMA Los verdes, reforzados en el mercado invernal, desconfían de un rival más pícaro y asentado que el de la jornada liguera inaugural MACAMA Y J. C. NAVALMORAL y CÁCERES. Domingo, 7 enero 2018, 13:16

Distintos objetivos pero similares y honradas propuestas futbolísticas. Moralo y Diocesano iniciarán hoy la segunda vuelta del campeonato (Municipal de Navalmoral de la Mata, 16.30 horas) en un duelo que promete ser apasionante si uno se ciñe a lo demostrado por ambos conjuntos en la primera mitad de la campaña.

Desde el liderato, el equipo de Navalmoral tendrá como objetivo para los próximos meses mantenerse en el cuarteto de cabeza tras ser el campeón de invierno. Los colegiales, por su parte, querrán continuar en las posiciones templadas, lejos de las comprometidas, tras sobreponerse con éxito a un nefasto debut en la categoría. Los verdes llegan a este compromiso «con muchas ganas de reencontrarnos con nuestros aficionados, de competir y de intentar volver a ganar para continuar en la buena dinámica», señala Emilio Gil, su técnico.

El Moralo no quiere desperdiciar la posibilidad que se le ha presentado de pelear por disputar la promoción de ascenso y por eso se ha reforzado en el mercado invernal con Julio Rodao y Álex González, disponibles para debutar. Es muy probable que lo hagan hoy ante un Diocesano que acumula tres derrotas consecutivas tras un mes de diciembre aciago. No obstante, el preparador moralo envía un mensaje a navegantes: «Nos enfrentamos a un equipo que le gusta el buen trato al balón y que con el paso del tiempo está consiguiendo tener excelente nivel para la categoría». Muy lejos queda aquella jornada inaugural que les sirvió a los de Navalmoral de la Mata para colocarse por primera vez como líderes. Aquel choque apenas sirve como referencia, ya que los colegiales debutaban en categoría nacional. Hoy, con más poso y picardía, el equipo rojillo ya ha demostrado de lo que es capaz, aunque es precisamente fuera de casa donde los de Miguel Ángel Ávila deben dar aún el do de pecho. El Diocesano no podrá alinear a Nuno, quien deberá cumplir sanción por acumulación de cartulinas amarillas. No obstante, los visitantes recuperan para la cita de hoy al defensor Colo.