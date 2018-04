El Moralo retorna al liderato Balón aéreo en el choque de ayer en La Isla. :: karpint El Coria acaba con sus ilusiones frente a un cuadro de Navalmoral conservador que sacó petróleo de La Isla OPTA Lunes, 9 abril 2018, 08:32

El Coria acabó con sus ilusiones de jugar el playoff tras su derrota en el campo de La Isla frente a un Moralo conservador que sacó petróleo de la única ocasión que disfrutó en todo el encuentro. Con ligero viento, cielo encapotado y lluvia en varias fases, el encuentro era importante para ambos contendientes con un ambiente de gala y con gran presencia de seguidores visitantes que se hicieron notar.

0 CORIA 1 Coria Miguel López; Antonio (Edu González, min. 79), Aparicio, Mahíllo, Chavales, Intxausti (Rubén, min. 73), Sergio Alonso, Chema, Javito, Teto y Pino. Moralo: Pedraza, Jorge Cano, Lolo, Dani Herrero, Johnny (Ensa, min. 73), Pintado, Rulo, Sergio Gómez, Pinilla, Iván Sánchez (Chico, min. 50) y Carlos Salas (Loaiza, min. 87). Gol: 0-1: Chico, min. 78. Árbitro: Pavón Guillén. Amonestó al local Mahíllo y a los visitantes Johnny, Jorge Cano, Lolo y Ensa. Incidencias: La Isla. 1.400 espectadores.

El partido se inició con polémica cuando apenas se jugaba el primer minuto cuando se pidió penalti por posible derribo a Rulo dentro del área. En los primeros 15 minutos no hubo ninguna ocasión de gol siendo el dominio y el juego alterno. El peligro cauriense era obra de Teto aunque sin acercarse al portal defendido por Pedraza. En el minuto 24, un centro de Javito era rematado por Sergio Alonso de cabeza para que el balón saliese desviado. De nuevo, a la media hora, mismos protagonistas. Corner botado por Javito y Sergio Alonso remató de cabeza alto. Por parte del Moralo solo participaba Rulo en ataque pero sin acercarse a las inmediaciones de Miguel López.

Ya en la segunda parte, Sergio Alonso remataba con intención en el minuto 54 deteniendo Pedraza. El Coria continuaba dominando el encuentro pero no encontraba el camino del gol. Mucho merodeo pero las oportunidades no llegaban. Mientras, los de Navalmoral de la Mata estaban atrincherados en su parcela buscando contras que no llegaban y con el portero local como mero espectador.

Pero, en el minuto 78, en la única ocasión del partido, el excauriense Chico conseguía el único tanto para el Moralo dejando muda la grada. Al final, los de las Vegas del Río Alagón buscó, con más corazón que cabeza, el empate con Mahíllo en punta; pero de nuevo Chico, en el minuto 88, pudo sentenciar pero se llenó de balón, el que envió fuera. El encuentro terminaría con polémica cuando Edu González lograba empatar y uno de los asistentes anulaba el tanto por posible fuera de juego, lo que facilitaba el liderato de un Moralo que se aprovechó de esta forma del pinchazo del Cacereño ante el Santa Amalia.