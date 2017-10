Moralo 4 - Montijo 1 El Moralo refuerza su liderato Rulo ante un rival montijano monta el ataque moralo. :: MACAMA El Montijo se adelanta en el Municipal, pero termina encajando cuatro goles en poco más de veinte minutos MACAMA NAVALMORAL. Lunes, 2 octubre 2017, 08:34

No hay quien frene, por el momento, al Moralo. El equipo de Navalmoral disfruta la situación, dulce como ninguna otra, después de ganar las seis primeras jornadas. Capitaneado por Yoni, que ha marcado en cada una de ellas, la escuadra verde sigue al frente de la clasificación en solitario. En esta oportunidad su rival, el Montijo, estuvo cerca de ser el primero en quitarle puntos, pero se encontró con Moralo desmelado en poco más de veinte minutos en el que marcó cuatro goles para remontar a lo grande... Y hasta pudo quedarse corto.

4 MORALO 1 MONTIJO Moralo CP Pedraza; Jorge Cano, Dani, Lolo, Iván Sánchez, Pintado, Sergio Gómez, Pinilla (Abraham, min. 56), Yoni (Carlos Salas, min. 77), Chico (Ensa, min. 69) y Rulo. UD Montijo Antonio; Arrabal, Jesús (Gabri, min. 75), Aguza, Borja (Tala, min. 36), Juanpa, José Luis, Lauri, Matute, Javi (Albertino, min. 69) y Escorial. Goles 0-1: Escorial, min. 33. 1-1: Chico, min. 55. 2-1: Ensa, min. 70. 3-1: Yoni, min. 73. 4-1: Rulo, min. 77. Árbitro Izquierdo Valle. Mostró cartulina amarilla a los locales Dani y Yoni; y a los visitantes Matute, Jesús y Lauri. Incidencias Más de 600 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

Una vez más, el conjunto de Emilio Gil maduró el partido. No tuvo prisas y poco a poco fue haciéndose dominador del juego ante un Montijo muy combativo que no perdió de vista la portería contraria. El primero en avisar fue Sergio Gómez con un lanzamiento de falta al borde del área que se estrelló en el larguero, con un remate posterior que el guardameta Antonio atajó. Después fue Escorial quien con un centro-chut puso en apuros al cancerbero Pedraza, que minutos después no pudo interceptar un toque cruzado desde cerca del propio Escorial tras una rápida acción por la derecha que se convirtió en el 0-1. Los locales tuvieron más llegadas claras y controlaron más el balón pero se fueron al intermedio con desventaja.

En la segunda mitad. los montijanos quisieron adaptarse al provecho de mandar en el marcador sin Borja, lesionado y desplazado al hospital con muchos dolores en el hombro derecho. Pero la pólvora morala se encendió pronto. Tras una gran jugada de Yoni, Chico fusiló por alto para el 1-1. El partido cambió. El Moralo se creció y se fue descaradamente a por el triunfo, aunque casi recibe un tanto de Matute, que desperdició un mano a mano aislado por la feliz intervención de Pedraza. Instantes después, el festival goleador de los de Navalmoral acabó con cualquier duda. Ensa, cuando llevaba menos de un minuto sobre el césped, remachó el 2-1; al rato el capitán Yoni transformó un lance individual en el 3-1; y Rulo se unió a la fiesta con el 4-1 definitivo tras un jugadón por la derecha de Jorge Cano. Fueron siete minutos demoledores de un líder que mostró más que pegada para hundir a un trabajador Montijo. La confianza de sumar puntos y goles en cada partido mantiene al Moralo en lo más alto de la tabla sin alharacas.