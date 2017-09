El Moralo quiere el cuatro de cuatro MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:39

Buen partido a priori el que decidirán dos de los equipos que se han hecho un hueco en la parte alta. El Moralo comparte con tres equipos más el pleno de victorias tras las primeras tres semanas, mientras que el Valdivia se sitúa tres puntos por detrás en el grupo perseguidor a ese cuarteto de cabeza. El conjunto de Navalmoral intentará seguir con la racha victoriosa ante su público teniendo enfrente a un rival valdiviano que su única derrota la cosechó en el único encuentro que ha disputado fuera de casa.

Para el Moralo sigue siendo clave «la tranquilidad». «Lo más importante somos nosotros, sabemos que lo estamos haciendo bien pero también que cada partido es distinto. Hay que seguir trabajando con humildad, con los pies en el suelo, con ese gran nivel de compromiso de los jugadores. El fútbol son rachas y esta tenemos que aprovecharla para intentar estirarla al máximo» asevera su técnico, Emilio Gil.

La confianza ha ido en aumento cada semana en el seno moralo pero nadie saca pecho sabiendo que la temporada es larga y esta no ha hecho nada más que comenzar. Su entrenador prevé un nuevo encuentro difícil de superar a un Valdivia que ha arrancado bien. Lo prevé bien posicionado, con garra y compitiendo. «Nuestro nivel está siendo bueno y todos estamos deseando que llegue el partido para intentar una nueva victoria que nos mantenga arriba» añade. El míster de los de Navalmoral apenas variará el once tipo que parece haber encontrado, más aún cuando todavía no puede convocar al africano Ensa, delantero fichado esta misma semana pero que no cuenta con el transfer para poder jugar. «Nos dará un salto de calidad y sobre todo competitividad con el resto. Tiene mucha potencia que seguro nos aportará mucho», señala.

Por su parte, el Valdivia de Ricardo Tapia procurará sumar sus primeros puntos como visitante. Tampoco se esperan demasiados cambios en su convocatoria para intentar cumplir con la tarea.