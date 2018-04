El Moralo, a cerrar su misión

navalmoral. El triunfo en Coria la pasada jornada le sirvió al Moralo para recuperar el liderato, su hábitat natural esta temporada, pero sobre todo para dar un gran golpe en la lucha por asegurar cuanto antes su participación en la promoción de ascenso. Restan quince puntos por disputarse y el equipo de Navalmoral distancia por diez al quinto puesto, por lo que necesita seis para matemáticamente conseguirlo. Y esas cuentas siempre y cuando el Coria, quinto clasificado, gane todos sus compromisos. Esa circunstancia permite a los verdes incluso poder alcanzar el objetivo si lograsen ganar esta tarde al Castuera y los caurienses perdiesen en campo del Jerez. «No pensamos en carambolas, solo en nuestro trabajo para conseguir el premio. Los cinco equipos estamos en un pañuelo y nosotros no debemos pensar más allá de nuestro partido. No nos tiene que distraer nada; si seguimos ganando continuaremos arriba y eso es lo importante», señala el mister moralo Emilio Gil, mucho más preocupado de que sus jugadores estén centrados en lo que tienen entre sus manos en el último mes liguero que lo que puedan hacer sus rivales directos. Quieren jugar la fase de ascenso, sin obsesionarles desde qué posición pueden hacerlo, y ven ahora con más claridad el final del túnel.

Enfrente tendrán hoy a un Castuera que no conoce la victoria fuera de casa y que también tiene propósitos de aquí al final. Aún no ha cerrado la permanencia ya que supera por cinco puntos al trío de descenso y debe rascar lo que pueda cuando pueda, probablemente le sirvan cuatro o cinco puntos para así llegar a la cuarentena y obtener la tranquilidad que persigue y desea. «Le respetamos mucho, ha ganado a equipos como Don Benito y Coria, por algo será. Tiene a un gran entrenador, Juanpe Sánchez, que pone su sello en los equipos en que está. Me une una buena amistad con él y espero que le vayan muy bien las cosas después del domingo», dice su homólogo en el banquillo moralo, que ve a su equipo con «muchas ganas de volver a competir delante de nuestra afición para intentar sacarnos la espina del último enfrentamiento en casa. Debemos tener la misma tensión e intensidad que mostramos en Coria, ser nosotros mismos y saber lo que queremos, para superar este otro encuentro». Son bajas seguras por lesión Iván Sánchez y Julio Rodao, por lo que está obligado a hacer modificaciones en la línea defensiva.

Por su parte, el Castuera asume las dificultades del duelo pero no renuncia a nada. En la pasada jornada, también a domicilio, ya dio un susto al Plasencia y ahora quiere repetir en terreno del líder. Su preparador avisa de que tienen que «estar bien plantados durante los noventa minutos porque el Moralo no perdonará nuestros errores. Nos jugamos mucho porque una victoria casi nos aseguraría la permanencia». Juanpe Sánchez no podrá contar con Vera, sancionado, Dioni, por motivos laborales, y David Cendrero, que ha sido intervenido quirúrgicamente del menisco esta misma semana con éxito.