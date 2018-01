Al Moralo se le atraganta el título honorífico Sergio Gómez intenta superar la zaga del Diocesano. :: M. CAMACHO El equipo de Emilio Gil pierde por primera vez el liderato con el estreno del año en un mal partido donde se dejó sorprender por el Diocesano MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 8 enero 2018, 08:02

Mal partido y peor resultado del Moralo para iniciar la segunda vuelta de la temporada. El campeón de invierno se descuelga del liderato por primera vez en lo que va de liga después de un encuentro en el que nunca se encontró cómodo ante un Diocesano que se hizo con los puntos con un planteamiento defensivo serio y una contundente efectividad ofensiva. El equipo de Navalmoral cae al tercer puesto, a dos puntos del nuevo líder, tras cosechar su segunda derrota, al tiempo que el de Cáceres se afianza en el centro de la tabla alejándose un poco más del peligro.

0 MORALO 2 DIOCESANO Moralo CP Pedraza; Pinilla, Julio Rodao, Dani, Iván Sánchez, Pintado (Álex González, min. 58), Sergio Gómez, Abraham (Carlos Salas, min. 58), Yoni, Chico (Ensa, min. 56) y Rulo. CD Diocesano Miguel; Leo, Colo, Juanlu, Adrián, Deme, José Antonio (Tete, min. 81), Jaime (Sergio, min. 71), Ismael, Turra y Jorge Abuelo (Enrique, min. 67) Goles 0-1: Jaime, min. 23. 0-2: Jorge Abuelo, min. 58. Árbitro Aparicio Álvarez. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Pinilla, Iván Sánchez y Dani; y a los visitantes Miguel, Adrián, Juanlu, José Antonio y Enrique. Incidencias Unos 700 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

El choque fue espeso, con poca continuidad e igualmente escasa verticalidad de ambas escuadras. El Moralo fue el primero en avisar con un lanzamiento en largo sobre Rulo que le plantó solo delante del portero pero que fue invalidado por un dudoso fuera de juego. Poco después, el propio delantero local la tuvo con una vaselina, con su pierna mala, que el guardameta Miguel tocó lo justo para desbaratar la clara acción. Al rato, Jaime sí que acertó con una volea lejana viendo adelantado a Pedraza para clavar el 0-1. El tanto sorprendió a los de Emilio Gil, más incapaces a partir de entonces de comprometer a los colegiales, que pudieron marcar el segundo en una cesión sobre Pedraza que se complicó en exceso. Sin intensidad y sin las ideas claras, los verdes apenas generaron llegadas al área contraria. En el descuento reclamaron un penalti por mano dentro del área tras un disparo en una melé y así acabó una floja primera mitad.

En la reanudación el Diocesano incrementó su pausa al juego y desquició a un Moralo que no espabiló ni dio movilidad al juego de ataque. Además los visitantes aprovecharon un nuevo regalo tras otra peligrosa cesión sobre el cancerbero Pedraza, que se quitó el balón de encima sobre la línea para que un rival cediera sobre Jorge Abuelo y marcara a placer el 0-2. Ver para creer. En la última media hora el equipo de Miguel Ángel Ávila se dedicó a contragolpear con una defensa inexpugnable que sólo Ensa, con un remate al palo desde cerca, y Pinilla, con un tiro ligeramente fuera tras un buen recorte, pudieron dar algo de oxígeno a un Moralo desconocido. No encontró su juego ni tampoco su dinamismo y reacción como otras veces para remontar. Bien ordenado, expeditivo y sin fisuras, el Diocesano se hizo un triunfo que quizás sorprendió por su holgura pero no por su mérito.