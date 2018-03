TERCERA Moralo y Arroyo abren la jornada En el único encuentro de este sábado, los de Navalmoral y los de Cáceres tienen como objetivo alargar las rachas MACAMA J. CEPEDA Sábado, 3 marzo 2018, 10:49

En el único partido adelantado a hoy de la vigesimoséptima jornada en Tercera, Moralo y Arroyo se verán las caras con el mismo objetivo de alargar sus respectivas rachas para acercarse a sus metas. Los locales quieren un nuevo triunfo que les consolide en el cuarteto de cabeza restando una jornada más y los visitantes hacer lo propio para acercarse a la salvación.

El equipo de Navalmoral, logrando estos tres puntos que están en juego, dormiría en el liderato a la espera del duelo estelar entre Coria y Cacereño mañana. Además, la hipotética victoria le serviría para encarar con más confianza y tranquilidad sus dos próximos compromisos ante directos rivales, Don Benito y Cacereño. Pero como asegura su técnico, Emilio Gil, no quieren desviar la atención porque «estos son tres puntos tan iguales e importantes como los que nos jugaremos después. No podemos pensar más allá de cada partido, hay que centrarse en cada jornada y darlo todo en el campo».

Está claro que el Moralo dormiría muy a gusto habiendo hecho los deberes y pasando la presión al resto de rivales, pero no se obsesiona por ello. «Lo verdaderamente importante es que nosotros estemos bien, que seamos responsables. El Arroyo seguro que nos planteará un partido incómodo para intentar sorprendernos, le respetamos mucho, y debemos dar un paso al frente y jugar al límite en busca de la victoria», dice el preparador verde, que no podrá contar con Julio Rodao, sancionado, ni con los lesionados Ensa y Chico. Su fuerte intentará que vuelva a ser la defensa tras los últimos cinco encuentros en los que no ha recibido gol.

El Arroyo

Sin ningún tipo de complejo de inferioridad el resucitado Arroyo viaja a Navalmoral de la Mata con la intención de repetir la gesta protagonizada en Coria hace un par de semanas, cuando logró imponerse en la ciudad episcopal a otro de los candidatos al título liguero. Y es que los arroyanos, quienes llegaron a estar casi desahuciados en la batalla por la permanencia tras la dolorosa derrota casera frente al Calamonte, han conseguido casi contra todo pronóstico dar el do de pecho para mantener intactas sus opciones de salvación, cuya franja la comienza a marcar el Valdivia con cuatro puntos más.

Aunque el técnico Javi Moreno ha lamentado durante toda la temporada que la falta de gol estaba lastrando a su equipo en lo que a puntos en su haber se refiere, lo cierto es que el cuadro blanquiazul se ha reconciliado con la buena puntería por la puerta grande. El equipo de Arroyo de la Luz, gracias a sus dos goleadas consecutivas ante Coria y Castuera, ha logrado en las dos últimas jornadas casi la mitad de los tantos que llevaba anotados hasta ese momento en toda la campaña. Una carta de presentación que hace estar sobre aviso al conjunto moralo.

La buena noticia en los visitantes la protagonizará Víctor Guerra, quien esta tarde podrá ser de la partida tras ser baja ante el Castuera por sanción. Por lo demás, el preparador arroyano podrá contar con los mismos jugadores que el pasado domingo consiguieron la segunda alegría consecutiva para la parroquia blanquiazul.