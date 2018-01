El Moralo, sin mal de altura Esta es la plantilla que acabó la primera vuelta de la Tercera extremeña como campeona de invierno. :: MACAMA Trece años después, el campeón de invierno extremeño aspira a volver a jugar una fase de ascenso a Segunda B MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Viernes, 5 enero 2018, 08:08

Este domingo, a partir de las 16.30 horas en su campo, comienza la ilusionante segunda vuelta de liga el Moralo CP, el campeón de invierno. Ese título honorífico, logrado por tercera vez en su historia, lo consiguió después de una gran primera parte de temporada en la que siempre estuvo liderando el grupo extremeño de Tercera, bien en solitario en nueve jornadas o acompañado. En la actualidad, el Moralo supera por un punto al Cacereño, por dos al Coria y por cuatro al Don Benito, que son quienes le siguen en el cuarteto de cabeza.

Además, el líder goza de una ventaja de ocho puntos sobre el quinto clasificado, el Plasencia, que es la plaza que verdaderamente le interesa no perder de vista para volver a disputar una fase de ascenso a Segunda B que jugó por última vez en la campaña 2004/05. «Si queremos seguir en la lucha y con nuestro sueño, no podemos fallar y mucho menos en casa» dijo su entrenador, Emilio Gil, tras vencer con mucho sufrimiento el último partido de 2017 al colista Santa Amalia. «La primera vuelta que ha realizado el equipo es de matrícula de honor, no se le puede pedir más. Siempre ha estado muy enchufado, con muchas ganas de hacer algo grande esta temporada. No daban un duro por nosotros aun haciendo las cosas muy bien desde el principio y por el momento, con nuestro orgullo, estamos donde estamos» recalca el míster moralo.

Al conjunto de Navalmoral sólo se le han escapado nueve puntos tras sufrir una derrota y ceder tres empates. Su situación ya no sorprende a nadie. Los 48 puntos que le contemplan en las primeras 19 jornadas le convierten uno de los privilegiados a lo largo de los 34 años de historia del grupo XIV, junto a Badajoz, Plasencia, Jerez y Extremadura, sólo por detrás del gran Arroyo 2011/12 que sumó 53, como el Mérida 1988/89, pero éste con 21 equipos. Y es que nunca antes el Moralo ha reunido tantos puntos en una primera vuelta, ni tan siquiera cuando alcanzó su único título de campeón extremeño, en la 1992/93, cuando logró 45. En sus dos anteriores lideratos navideños obtuvo 44 en la 1991/92 y 43 en la 2004/05. Ha estado, además, a una sola victoria de igualar el extraordinario arranque del mencionado Arroyo, que fijó el récord en diez triunfos consecutivos en las diez primeras jornadas. La escuadra de Emilio Gil firmó nueve seguidos y a continuación empató. Pero siguió con su fe inquebrantable, a pesar incluso de recibir con resignación su única derrota semanas después, dolorosa en casa por 0-4 frente al Coria, en la mejor entrada de público hasta ahora en el Municipal, con más de 1.700 espectadores en sus gradas.

Emilio Gil: «Lo difícil no es llegar, sino mantenerse; nosotros lo sabemos, y ese es ahora nuestro reto»

Pero ni con esas el equipo vaciló, continuó firme en lo más alto sin intimidarse en los siguientes compromisos. Ese es su éxito o una de las claves para haber llegado a él. Gracias a su vestuario, al bloque de jugadores que ha formado, el Moralo atesora confianza a raudales.

Y no quiere perder ni un ápice de ella. Por eso, el club de Horacio López quiere retomar el vuelo en enero después del parón con fichajes que refuercen su ilusión también. Formados en la cantera pacense del Flecha Negra, Julio Rodao y Álex González, han pasado a formar parte de la plantilla verde en los últimos días. No se descarta alguna incorporación más antes de acabar el mercado. La idea es seguir fortaleciendo el medio campo y la zaga. Y es que dinamita no les falta tampoco a los de Navalmoral con Rulo habiendo marcado 10 goles en la primera parte del ejercicio. No le pierden de vista ni Yoni, con 8, ni Ensa, con 7. La tabla la completan Sergio Gómez con 6, Chico con 4, Pinilla con 3, Abraham con 2 y Jorge Cano, Carlos Salas, Adri Nombela y Javi Bella con 1 cada uno.

«Siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse; nosotros lo sabemos, y ese es ahora nuestro reto» concluye el 'profe' Emilio Gil, a quien le está saliendo de maravilla su método. En esas está el Moralo, con ganas de volver a pelear en una promoción de ascenso trece años después.