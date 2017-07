Miguel Ángel Ávila: «No me gusta salir a especular» El técnico Miguel Ángel Ávila debutará en Tercera. :: / Diocesano El entrenador del Diocesano confía en acortar lo máximo posible el periodo de adaptación de sus pupilos a Tercera J. CEPEDA Jueves, 6 julio 2017, 10:01

Tras tres años buscando el objetivo del ascenso a Tercera, el entrenador del Diocesano, Miguel Ángel Ávila, ya cuenta las horas para el inicio de la temporada, que supondrá el debut del conjunto colegial en la categoría: «Ha sido un ascenso muy buscado. Siempre voy a estar agradecido al club por toda la confianza depositada en mí y por dejarme empezar desde abajo».

Con la continuidad de prácticamente el 90 por ciento de la plantilla de la pasada temporada, el míster es consciente de que su equipo requerirá un tiempo de adaptación: «Necesitaremos tener paciencia y cabeza, que es lo que muchas veces falta en el fútbol. Intentaré acortar lo máximo posible ese tiempo de adaptación. Conozco la categoría como jugador y voy a tratar de que a los míos no les pille nada por sorpresa», mantiene.

¿Mantendrá Miguel Ángel Ávila su estilo de juego en una categoría que requiere mucha más exigencia física? «Va a ser una liga muy competitiva, y más viendo cómo se están reforzando algunos equipos. A mí me gusta ser el protagonista. No me gusta salir a especular o a amarrar. Otra cosa es que en los partidos puedas conseguirlo o no por la entidad de los rivales».

Con el objetivo capital de la permanencia, Ávila tiene la receta para combatir ciertas carencias. «Habrá gente que tenga mucha más experiencia que nosotros, pero a ganas y a ambición no nos puede ganar ningún equipo».

Con una liga que dará comienzo previsiblemente el 27 de agosto, será el 19 de julio cuando los pupilos de Miguel Ángel Ávila comiencen la pretemporada. El club colegial se inscribirá en la fase regional de la Copa Federación y ya tiene un partido cerrado en Miajadas para el día 3 de agosto.