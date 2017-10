Dos métodos de la casa en el coliderato José María Rebollo y Emilio Gil medirán hoy las fuerzas de Cacereño y Moralo en el Príncipe Felipe | Con estilos opuestos, en liza estarán el único equipo imbatido de todo el fútbol nacional y el máximo goleador de la Tercera extremeña J. C. / MACAMA Domingo, 29 octubre 2017, 09:39

CÁCERES. Muchas veces no es preciso desplegar el atlas encima de la mesa para descubrir talento en los banquillos. Lo saben bien dos de los técnicos de moda del fútbol extremeño en las últimas semanas; José María Rebollo por parte del Cacereño y Emilio Gil en el del Moralo. Ambos, hombres considerados como de la casa en sus respectivos clubes, se verán las caras hoy (Príncipe Felipe, 12.00 horas) desde lo más alto de la tabla compartiendo coliderato.

Los dos técnicos, desde una situación privilegiada, reivindican la figura del entrenador autóctono: «Sin desmerecer nunca a los de fuera, estamos acostumbrados a valorarlos más. Muchas veces hay que mirar dentro para encontrar a gente que tiene capacidad. Emilio Gil es un chaval joven que ha vivido la Segunda B tras ser preparador físico en la Arandina y segundo de Paulino en el Astorga. Controla perfectamente su equipo», dice José María Rebollo sobre el míster natural de Navalmoral de la Mata.

En la misma sintonía de reivindicar oportunidades para los técnicos marca de la casa se mueve el propio Emilio Gil, quien es toda una institución en el club de Navalmoral de la Mata, donde ha sido jugador en etapas diferenciadas -la última de ellas con la consecución del ascenso a Tercera en la 2013/14-, así como entrenador de las categorías inferiores e incluso directivo. «En Extremadura hay mucha gente para levantar a los equipos. Lo único que se necesita es la oportunidad y dejar trabajar tranquilos. Aunque es cierto que luego han traído a más gente, al principio nadie daba un duro por el Cacereño. Rebollo y Aitor, dos hombres de la casa, se merecen estar ahí y lo están demostrando», alaba sobre su rival el hoy entrenador visitante.

La mayor diferencia entre goles conseguidos y recibidos hace que sea el cuadro de Emilio Gil el que visite el estadio de la carretera de Salamanca con la vitola de líder. Una expedición que, a juicio del entrenador moralo, no renunciará a nada en el coliseo verde: «No imaginábamos estar así a estas alturas. Aunque ya se sabe que es casi imposible hacerle un gol al Cacereño, nosotros tenemos la ilusión de sacar algo positivo para continuar nuestra buena racha. Llevábamos años buscando esto y ahora que llega no lo podemos dejar pasar. Es el momento de dar la cara, no de ir de cenicienta. Quien nos quiera ganar, va a tener que correr». Todo ello pese a que el objetivo del Moralo a principios de temporada era superar la novena plaza alcanzada el pasado campeonato. Como fruto de los buenos resultados obtenidos hasta el momento por los suyos, con nueve victorias y un solo empate, Emilio Gil celebra que la afición de Navalmoral haya vuelto a recuperar la ilusión por el equipo de la localidad: «Ni en Segunda B he visto tanta gente. Sabemos que son modas, pero nosotros tenemos que intentar aprovecharla con buenos resultados».

Para el preparador del Moralo, que no podrá contar hoy con Abraham por lesión, la principal dificultad para su equipo pasará por hacer frente a la férrea propuesta que espera del Cacereño, con el añadido del imprevisible terreno de juego: «Es un equipo con orden defensivo que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Conceden pocas oportunidades y están muy juntos, saliendo rápido a la contra con hombres como Álex García o Viñuela, a quienes tenemos que tener bien sujetos porque son muy peligrosos. El césped hará que sea un partido con mucha doble jugada y balón parado», dice Gil, quien también tiene grandes palabras para la labor que está desarrollando Juanqui Núñez en la medular del Cacereño.

En el banquillo local también hay cierto recelo sobre el potencial que encierra el adversario: «Del Moralo me preocupa el bloque entero. Ellos han llegado a esta situación gracias al buen trabajo a nivel global, tanto en defensa como en ataque. Tienen un portero muy sobrio, una defensa que no hace muchas concesiones, un buen centro del campo, bandas diferentes pero profundas y calidad arriba», analiza José María Rebollo.

El técnico local, que el viernes dio descanso a sus jugadores pensando en el encuentro del miércoles en Jerez, reconoce que para este tipo de encuentros no es necesaria una motivación extra: «Todo el mundo se preparara para jugar estos partidos y todos tienen ganas de participar, pero al final son tres puntos y el partido no va a dictaminar nada».

Rebollo sostiene que, sobre todo teniendo en cuenta el obligado período de adaptación por el que aún está pasando su renovado grupo de trabajo, la mejor versión del Cacereño aún tardará en llegar: «Todavía está por ver. En una liga regular los equipos tenemos que ir creciendo. Todavía nos queda mucho para ofrecer nuestra mejor versión». Hoy no podrá contar con Keko, quien padece una microrrotura.

En el Moralo no existe presión por mantener el liderato. Acudir a esta cita como líder después de los dos primeros meses de campeonato es ya un premio para su plantilla y así lo afrontará. «Si algo bueno tenemos es que no hay nada que perder; vamos a ir a por la victoria. Estamos en un momento en el que podemos hacer daño a cualquier equipo e intentaremos explotar al máximo nuestras virtudes», señala su técnico. En el Cacereño, por su parte, no se quiere dejar pasar de largo la oportunidad de convertirse en locomotora de la Tercera extremeña tras un verano de incertidumbres y un inicio de temporada complejo. En liza, el único equipo imbatido del fútbol nacional frente a un Moralo que es el máximo realizador del grupo extremeño.