El meta Ángel Bernabé, cerca de firmar por el Cacereño

Sábado, 6 enero 2018, 09:17

El vacío dejado por Lopito en la plantilla del Cacereño tras su marcha hace ya un mes y medio está a punto de cubrirse. Uno de los mejor colocados es el portero Ángel Bernabé, quien, pese a no jugar ningún partido, fue tercer meta del Atlético de Madrid en Primera División la temporada 2008/2009 y cuenta con experiencia en Segunda con el Salamanca. El jugador natural de la toledana localidad de Velada se encuentra en la actualidad sin equipo tras haber militado la pasada temporada en el Marbella. Antes pasó por otros equipos en Segunda B, como es el caso del Talavera, el Conquense, el Cádiz y el Atlético Sanluqueño. Si fructifican las negociaciones con el club verde en las próximas horas, el cancerbero de 30 años incluso podría ver desde la grada mañana domingo a sus nuevos compañeros enfrentarse al Montijo en el primer partido de la segunda vuelta de campeonato.

En el capítulo de bajas, todavía no existe ninguna salida oficializada en la carretera de Salamanca, aunque bien es cierto que el Toledo ha mostrado interés por el extremo Fran Viñuela. En el club no están por la labor de dejar escapar al jugador, muy importante en la primera vuelta del campeonato, si no es con algún tipo de contraprestación que pueda paliar la marcha de un futbolista en plena efervescencia y con gran potencial de crecimiento.

En lo que se refiere a Chema Saldaño, quien previsiblemente podría buscar acomodo en alguno de los equipos de la zona de influencia de Cáceres, el autor del primer gol de la temporada para el Cacereño, precisamente contra el Montijo en la jornada inaugural, continuará en principio en la plantilla verde con el objetivo de intentar hacerse con un hueco de prestigio en los planes del nuevo organigrama técnico encabezado por Mas Davó y Scatolaro.

Por otra parte, el Cacereño estrenó ayer su nueva página web en el dominio 'cpcacereno.com'. Ejecutada en formato 'responsive' y adaptada a los terminales móviles para favorecer la usabilidad de sus contenidos, la plataforma contempla diferentes secciones de carácter informativo, aunque en ella aún no hay hueco para la cantera ni para la adquisición de 'merchandising' relacionado con la entidad. Unos aspectos que los nuevos administradores del Cacereño pretenden incluir en el portal a lo largo de las próximas fechas.

Otra novedad que ha arrojado la semana en el Cacereño es el nombramiento del nuevo delegado de campo. A partir de mañana será el cacereño Carlos Acha el que se encargue de esta función, la misma que ya desempeñó durante la recta final de la pasada temporada.

Tras los trabajos de resiembra iniciados el pasado 7 de noviembre en el coliseo verdiblanco, el grupo de trabajo volverá hoy por vez primera a pisar el césped del Príncipe Felipe. Será a las 10.00 horas.

Para el partido de mañana, el entrenador Mas Davó no podrá aportar aún su licencia debido a un problema burocrático que, según la gerencia, será resuelto el lunes, al igual que en el caso del preparador de porteros, Dani Castro. Es por ello por lo que Javier Serradilla figurará hasta entonces como técnico. Scatolaro, por su parte, sí está inscrito como auxiliar.