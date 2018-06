TERCERA Martínez Doblas, cansado: «me queda poco por decir» Antonio Martínez Doblas. :: hoy El empresario segedano reconoce que el único vínculo que lo une ya al Cacereño es el de aficionado REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 15 junio 2018, 12:22

La venta o no venta del Cacereño ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Ante la confusión general de si el traspaso de poderes realmente se había materializado, Antonio Martínez Doblas, quien fuera presidente del club hasta la llegada de Álvaro López, quiere dejar claro que está «desvinculado totalmente» de la entidad y que es el empresario chileno quien está ahora mismo al mando. «Desde el primer día que firmamos el acuerdo, ha sido él el que se ha hecho cargo de todo».

No obstante, reconoce que el procedimiento no es sencillo y que un club no cambia de manos de la noche a la mañana. En el medio, hay una serie de asuntos burocráticos que, según asegura, se han de ir resolviendo poco a poco. El último paso dado hasta el momento ha sido la llegada de nuevos patronos a la Fundación, con Luis Puebla como máximo responsable.

En cuanto a los planes de futuro del Cacereño, Doblas admite desconocerlos y ensalza la labor que está realizando el director general. Además, el mandatario extremeño revela no haber puesto de su bolsillo para costear las operaciones «porque forman parte del proyecto de Álvaro López», y que el nuevo consejero delegado del club es el que ha corrido con los gastos y las nóminas de los jugadores.

Ante la repetitividad del tema, Doblas no se anda con rodeos y se muestra cansado de contar su versión. No comprende el clima de negatividad que se ha creado en torno al equipo. «A estas alturas, me queda poco por decir y sigo sin entender por qué se le está dando tantas vueltas».

Asimismo, confiesa que esta situación no beneficia en absoluto al club y pide unión y paz entre las partes para dar por zanjado el asunto cuanto antes. Tras casi una década de mandato, el segedano solo desea lo mejor para la entidad, ya que se siente «un aficionado del Cacereño más» y siempre seguirá pendiente del día al día del equipo.

Mientras se resuelven los trámites burocráticos, Doblas, que el miércoles estuvo en Cáceres con motivo del acto de presentación del nuevo proyecto de cantera, continúa figurando como máximo accionista del club en las instancias oficiales.