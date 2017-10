Mario Hormigo vuelve a casa

El calamonteño Mario Hormigo, pieza fundamental del conjunto blanco en las últimas temporadas, vuelve a casa. La operación se cierra este miércoles en las oficinas del Cacereño y aún está por determinarse si el jugador sale con la carta de libertad o si lo hace como cedido, algo que hasta última hora de este miércoles no se sabrá y depende de cómo evolucionen las negociaciones. «Estoy muy contento con poder volver al Calamonte. Había buenas expectativas pero al final, desde el Cacereño, me han dicho que no iban a contar conmigo y mi primera opción siempre ha sido volver a casa», confirma el lateral calamonteño.

Desde el club blanco, todo son buenas palabras. Nono Maya se muestra muy satisfecho con el regreso de Hormigo. «Yo hablé con él en cuanto supe que existía la posibilidad de que saliera del Cacereño. Es un gran jugador y estoy encantado con su vuelta. Tiene mucho que aportar al equipo y lo vamos a notar», afirmaba el técnico, que en estos días se ha encontrado con la lesión de Juanjo.

Desde la directiva, y según relataba el propio jugador, la vuelta ha sido muy agradable. «Todo han sido buenas palabras. Ellos también han mostrado su interés en que yo volviera. Ojalá mañana pueda jugar», precisaba Hormigo. Curiosamente, el encuentro que mañana disputará el Calamonte en casa será ante el Cacereño, lo que le añade una vuelta de tuerca más.

La decisión sobre si podrá jugar se sabrá a última hora del día, con tiempo para hacerle la ficha y que pudiera jugar ante los que han sido sus compañeros hasta ayer. Mientras, 'super Mario' vuelve a casa.