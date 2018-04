«Malísimos arbitrajes, acoso y encerrona» Álvaro López, en el Príncipe Felipe. :: A. Méndez El gestor del Cacereño, Álvaro López, intenta justificar con factores externos la goleada recibida por el equipo verde en Azuaga J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 3 abril 2018, 08:05

Días de reflexión en la carretera de Salamanca. El varapalo sufrido el pasado viernes en Azuaga, donde el Cacereño encajó su mayor goleada de la temporada (4-0), está siendo asumido en la rigurosa intimidad individual de una plantilla que desde entonces y hasta mañana está gozando de descanso. Será este miércoles cuando los hombres dirigidos por Ximo Mas regresen a la actividad a partir de las 10.00 horas en el Príncipe Felipe con el afán de conservar el liderato que aún ostentan tras el empate casero protagonizado por el Moralo ante el Calamonte este pasado domingo.

Con el objetivo de situar a sus jugadores lejos del foco mediático y hacer la función de parapeto, el técnico alicantino asume para sí todas las críticas que durante los últimos días se han derivado fruto de la imagen ofrecida por el Cacereño en el encuentro ante el conjunto arsense: «El resultado fue culpa mía. Creo que me equivoqué con las cargas y el equipo estuvo poco competitivo, pero de los errores se aprende», explica a este diario con la intención de revertir la situación lo antes posible.

No opina lo mismo Álvaro López. El director ejecutivo de la firma que gestiona el Cacereño pero que aún no cuenta legalmente con las acciones del club, IQ Finanzas, denunció ayer a través de las redes sociales lo que, siempre según su particular punto de vista, padeció el Cacereño en Azuaga. El emprendedor chileno llegó a hablar de «malísimos arbitrajes, acoso y encerrona». Y añadió: «Fue un partido muy caliente en el que nos vimos desprotegidos». Sin haberse realizado aún cambio alguno en el libro de registro de acciones nominativas del Cacereño, con la alargada sombra de Antonio Martínez Doblas como máximo accionista y sin noticias de la existencia de una nueva junta directiva, el propio López continúa hablando de jugosos planes para el club.

El Cacereño regresará a la competición este próximo domingo para recibir al Santa Amalia en el coliseo verde a partir de las 12.00 horas. La cita no será baladí, pues enfrente estará un equipo que, pese a ser el actual colista de la categoría, ya logró derrotar a los verdes en el encuentro de la primera vuelta. Y es que el cuadro hoy entrenado por Domingo Duero cuenta en sus filas con jugadores de contrastada valía.

A falta de seis jornadas para que concluya el campeonato regular, la lucha en la parte alta de la tabla no permite grandes relajaciones a ninguno de los equipos inmersos en la pugna. El Cacereño aventaja en un solo punto al segundo en discordia, el Moralo, así como en tres al Don Benito.