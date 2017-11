La mala suerte se ceba con el Montijo en Aceuchal OPTA ACEUCHAL. Jueves, 2 noviembre 2017, 08:49

El Montijo cayó por la mínima ante el Aceuchal en un partido en el que la mala suerte se cebó con el equipo visitante, que acabó con 10 jugadores no por obra del árbitro si no porque padeció hasta cuatro lesiones, dos de ellas en la primera parte y las otras dos en la segunda, lesionándose en última instancia Arrabal que había salido para sustituir al lesionado Escorial. Aún con 10 no bajó los brazos el equipo montijano pero no pudo acertar en las pocas ocasiones que tuvo ante un tímido Aceuchal que con poco se llevó la victoria.

1 ACEUCHAL 0 MONTIJO Aceuchal Sergio; Samuel, Pipu, Iván, Cristian, Maya (Javi Ortiz, min. 61), Pablo, Edu (Sansi, min. 70), Peñato (Carlos, min. 77) y Rafa. Montijo Ímola (Antonio, min. 38); Carlos, Tala, Pantoja, Escorial (Arrabal, min. 51), Carmona, Albertino, Jesús, Juampa, José Luis y Teo (Matute, min. 28). Gol 1-0: Peñato, min. 17. Árbitro López Cirujano. Amonestó por los locales a Javi Ortiz e Iván y por los visitantes a Carlos y Jesús. Incidencias Municipal de Aceuchal. 250 espectadores.

El gol llegó pronto, en el minuto 17 en un pase largo a Peñato que controlaría dentro del área para dejar una vaselina de mucha clase con la que batió a Ímola. El portero visitante se tendría que marchar lesionado diez minutos después.

El Montijo lo intentaría aunque sin demasiada claridad en ataque y su opción más clara en el primer periodo fue a balón parado, eun un lanzamiento de Juampe al larguero en falta directa. En la segunda parte, antes de quedarse con 10, el Montijo tuvo otro lanzamiento a postes, esta vez Matute en el 58.

Las lesiones llegaban y el Montijo se quedaba con 10 con lo que parecía que el partido quedaba de cara para los locales pero los visitantes siguieron dominando aunque con uno menos les costó más hacer peligro. De hecho la más clara de estos minutos fue para el Aceuchal, en una contra de Carvajal que mano a mano con Antonio falla. Al final, 3 puntos para los locales ante un Montijo que no pudo tener peor suerte.