Liderato a tiro para el Moralo El goleador Rulo en el último entrenamiento del Moralo. :: M. C. El conjunto de Emilio Gil cierra la jornada de Tercera con la posibilidad de asaltar el primer puesto tras el tropiezo del Cacereño MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 1 abril 2018, 10:39

El último partido de la jornada se juega esta tarde en Navalmoral. El Moralo no ha adelantado el encuentro durante los días de Semana Santa como el resto de equipos del grupo para recuperar jugadores dado que tiene a varios entre algodones. Esa circunstancia le permite conocer todos los resultados para recibir a un Calamonte, con prácticamente los deberes hechos, y poder asaltar el liderato.

El tropiezo del Cacereño en Azuaga le ofrece esa posibilidad al equipo de Emilio Gil, volver a lo más alto de la clasificación a falta de seis jornadas si logra vencer, aunque lo que más le satisfaría es distanciar en nueve puntos al quinto clasificado. «Es una realidad, pero los partidos hay que jugarlos y trabajarlos, aquí nadie regala nada, y para ganar debemos estar a nuestro máximo nivel en cada uno de ellos», señala el técnico moralo, Emilio Gil, que no cree, no obstante, que esa diferencia fuera definitiva con las jornadas que todavía deben disputarse. «Lo más importante es nuestro encuentro ya que si conseguimos vencerlo da igual lo que hagan los demás, pero mentiría si dijera que no miramos de reojo a nuestros directos rivales, como ellos también harán a estas alturas de temporada», aclara. Enfrente tendrá a un cuadro calamonteño dolido en su noveno puesto después de acumular seis jornadas sin ganar, sin haber marcado además en sus tres últimos desplazamientos.

Los verdes han entrenado en esta semana atípica con buen ánimo después de recuperar la senda de la victoria en Almendralejo la pasada jornada. Supo sufrir y así los triunfos saben mejor. El Moralo solo ha recibido un gol en los últimos nueve partidos y ahí está fraguando su candidatura a todo.

Emilio Gil: «Tenemos que seguir en la misma línea, sin relajación ni excesos de confianza»

Ya los puntos valen mucho y en ese sentido su preparador tiene claro que «de aquí al final tenemos que seguir en la misma línea, sin excesos de confianza ni relajación. Hay que centrarse en cada jornada e intentar sumar, no hay más allá del partido que toque cada semana». Para este duelo ante el Calamonte de Nono Maya serán bajas Ensa y Julio Rodao por lesión y Jorge Cano por sanción. «Hay que salir intensos desde el principio, el Calamonte es un gran bloque con jugadores con calidad que se conocen bien, con un buen juego combinado y transiciones muy peligrosas», avisa el míster del conjunto de Navalmoral, que puede regresar al liderato cuatro jornadas después.