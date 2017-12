Liderato con oficio del Cacereño Los jugadores del Cacereño celebran el gol de Javi Navarro. :: hoy El gol de Javi Navarro decide en Valdivia un partido tosco en un terreno de juego impracticable que aúpa a los verdes provisionalmente a la primera plaza REDACCIÓN VALDIVIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 09:29

Más que en el césped, la esencia de la victoria del Cacereño ayer en Valdivia hay que buscarla en las redes sociales, en las que los jugadores verdiblancos protagonizaron una efusiva celebración en el vestuario con la publicación de diferentes fotografías con el denominador común de la euforia desatada. Tal vez, en el aspecto teórico de la cuestión, tal triunfo con liderato provisional incluido no debería haber despertado tal entusiasmo entre la plantilla verde, pero es aquí donde radica la grandeza del fútbol. Y es que los de José María Rebollo, en medio de un terreno de juego directamente impracticable, tiraron ayer de oficio y brega para superar (0-1) a un Valdivia que supo jugar sus armas hasta el minuto 79, cuando un testarazo de Javi Navarro a la salida de un córner desniveló la contienda. Un triunfo basado en la constancia, el oficio y la fe de los cacereños en una tarde poco propicia para florituras de otra índole. Tres puntos y liderato provisional para un Cacereño que está a la espera de lo que hagan Azuaga y Moralo mañana domingo.

0 VALDIVIA 1 Valdivia Peters, Jandri, Serván, Rober, Pepe, Serrejón, José Manuel (Antonio, min.59), Stephenson, Israel (Reseco, min.59), Lorenzo y David. Cacereño: Jiménez, Neto, Alberto, Carlao, Juanjo Polo, Elías Molina, Luismi, Viñuela, Álex García (Nacho Méndez, min.82), Marcos Torres y Ballesteros (Javi Navarro, min.57). Goles: 0-1, min.57: Javi Navarro. Árbitro: López Cirujano. Amonestó a lo locales Israel, Peters, David y Stephenson, así como a Elías Molina y Carlao por los visitantes. Incidencias: Apenas 300 espectadores en el Primero de Mayo, algunos de ellos llegados desde Cáceres.

Cierto es que en la acción previa al saque de esquina del gol, el Cacereño gozó de otro lanzamiento que no debió ser tal por errática decisión del colegiado. No obstante, no es menos cierto que, excepto en el cuarto de hora inicial, en el que al Cacereño le costó aclimatarse a la ruda superficie de juego, el decano del fútbol extremeño fue el que más insistencia puso, pese a la poca clarividencia de sus acciones, en un partido sumamente igualado y caracterizado por el único juego posible, el de las acciones directas. Es por ello por lo que en la primera mitad fue el central Juanjo Polo el mejor peón de los de Rebollo, con constantes anticipaciones y despejes que anulaban, una y otra vez, las intentonas ofensivas de los de Richi Tapia. En el cuadro local, por el contario, era el meta Peters el que se mostraba infranqueable ante las acometidas aéreas del Cacereño.

En una primera mitad sin apenas ocasiones, fue David por parte local el que probó a Jiménez al poco de comenzar el encuentro, en unos minutos en los que la insistencia local desembocó en dos saques de esquina que llevaron cierto peligro al área del Cacereño. Lejos de esos compases iniciales, los de Rebollo consiguieron sacudirse la presión para comenzar a llevar las riendas del juego, con contrastadas ocasiones para Viñuela y Álex García en la recta final de una primera parte marcada por instantes de cierto sopor en cuanto a ocasiones, que no en lo que se refiere a intensidad en el juego.

Misma decoración

Poco cambió la decoración del envite en el segundo acto. Eso sí, para entonces ya era el Cacereño el que salió con el bastón de mando, siendo Neto el que probase fortuna nada más reanudarse la contienda, encontrándose con un seguro Peters bajo palos. Lejos de ello, las acometidas del Cacereños eran neutralizadas una y otra vez por la línea defensiva del cuadro local, que no achantaba en el juego aéreo para repeler tanto los saques de banda como las jugadas a balón parado. No obstante, y con Jiménez prácticamente inédito en el área visitante, el portero local tuvo que volver a emplearse a fondo para repeler un remate de Viñuela en el minuto 68 de partido.

El acoso de los visitantes luego se convirtió también en derribo cuando Javi Navarro, que había entrado en sustitución de Miguel Ballesteros en el minuto 57, dictó los designios de la victoria verde al ser el más listo de la clase en un saque de esquina que, en honor a la verdad, había estado precedido de otro anterior que no había sido tal en el perfil contrario del ataque visitante.

Sea como fuere, el Cacereño supo controlar la contienda para manejar a su antojo un resultado favorable sin tener que padecer ni siquiera acercamiento alguno de cierta relevancia a manos de un Valdivia tan digno como impotente en los compases finales.