El líder debe mostrar su carácter en Castuera MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 19 noviembre 2017, 09:18

A pesar de la severa derrota sufrida en campo propio la pasada jornada, la primera en lo que va de temporada, el Moralo sigue como líder y con las ilusiones renovadas tras el golpe sufrido ante sus seguidores. Lo deberá manifestar a domicilio frente a un Castuera que arrastra seis derrotas consecutivas.

El equipo de Navalmoral busca los tres puntos en este desplazamiento para no sólo permanecer en su privilegiada posición sino para encarar después con más optimismo y menos presión los compromisos caseros seguidos ante Plasencia y Jerez.

El técnico Emilio Gil lo tiene claro: «La mayoría de la plantilla ha pasado por momentos jodidos durante los últimos años y perder el primer partido en la jornada 14 no nos tiene que afectar para nada, debe ser una motivación para decir que aquí estamos otra vez, seguimos siendo los mismos». En esa derrota hubo varias bajas destacadas, como podría ocurrir de nuevo en este choque ya que varios jugadores arrastran molestias y hasta última hora no se decidirá si entran en la convocatoria. Quienes no estarán seguro serán el sancionado Iván Sánchez y los lesionados Abraham, Pedraza e Iván Gómez, aunque por el contrario regresan al equipo Dani y Pintado, dos puntales importantes en el esquema de Emilio Gil, que conviene un enfrentamiento difícil «Ya se ha demostrado que no existe ningún rival más pequeño que otro y todos buscan con sus armas el triunfo».

En el Castuera pesa no haber sumado ningún punto de los últimos dieciocho disputados. Su míster Juampe Sánchez, también con el plantel algo mermado, espera reacción de los suyos para alejarse de la zona caliente de la tabla.