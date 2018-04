El líder Cacereño busca convencer Marcos Torres podrá regresar hoy al once inicial tras superar su lesión. :: A. Méndez Los verdes, que pretenden conservar su puesto de privilegio, reciben hoy a un Trujillo con el que ya perdieron en la primera vuelta J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 22 abril 2018, 10:08

En busca de la regularidad y de reencontrarse con sus mejores sensaciones, el Cacereño afrontará hoy ante el Trujillo (Príncipe Felipe, 12.00 horas) un partido clave en sus aspiraciones para mantener el liderato al final del campeonato regular. Un puesto de privilegio que daría a los verdes la posibilidad de ascenser a Segunda B superando una única eliminatoria frente a otro campeón de grupo, de ahí que se quiera conservar tan preciado tesoro. La plantilla del Cacereño intenta aislarse de los avatares institucionales y de las órdenes de embargo que asolan a la entidad y tan solo un punto separa al equipo verde del segundo en discordia, un Don Benito al alza que la pasada semana incluso ya ostentó la primera plaza de forma virtual hasta que Carlao rescató in extremis los tres puntos en el feudo del Diocesano. Y es que la lucha por el liderato en estas últimas cuatro jornadas promete ser apasionante.

Aunque pudiese parecer una perita en dulce por su situación clasificatoria, el Cacereño tiene motivos más que fundamentados para recelar de un Trujillo que ya logró imponerse al equipo capitalino (2-1) en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Julián García de Guadiana. Los visitantes, que han ido de más a menos durante esta temporada de su regreso a Tercera División, están situados a tan solo dos puntos de los puestos de descenso. Una situación algo más que llamativa, teniendo en cuenta que los celestes fueron el verdadero equipo revelación en los primeros compases de liga.

En su nuevo rol de técnico, el exjugador Liberal podrá poner en liza el mismo once con el que el pasado fin de semana logró por momentos poner en ciertos aprietos al Don Benito, pese a que los calabazones acabaron llevándose el triunfo de tierras trujillanas. El Cacereño, por su parte, podrá disponer de todo su plantel, a excepción de Fran Viñuela, quien hoy deberá guardar reposo por precaución tras las molestias musculares sufridas en el encuentro ante el Diocesano. Dolencias que no revisten gravedad y que no impedirán al extremo derecho afrontar con garantías la recta final de la temporada. La gran novedad en el Cacereño será el retorno de Marcos Torres, que podrá ser de nuevo incluido en el once inicial tras superar su última lesión.

La gran incógnita en el líder será la figura que ocupe la punta de ataque. En el último duelo el entrenador Ximo Mas optó por el argentino Kevin en detrimento de Javi Navarro, quien ni siquiera entró en la convocatoria por decisión técnica. Una forma de dar descanso a uno de los veteranos del plantel que más minutos acumula en la presente temporada. Otra baza por la que podría inclinarse el preparador alicantino es la de David López en la banda derecha, toda vez está demostrando un extraordinario rendimiento cuando sale como hombre de refresco.

El Cacereño tendrá la posibilidad de comenzar a eliminar los fantasmas aparecidos en el seno de la entidad en el último mes de competición para volver a la senda victoriosa en el Príncipe Felipe, y es que en el último partido disputado en la carretera de Salamanca los verdes no pasaron del empate -y dando gracias- ante el colista Santa Amalia.