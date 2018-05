Kevin: «Desde que volví estoy para jugar los 90 minutos» Kevin, seguido de sus compañeros, celebra su último gol. :: J. REY El punta argentino del Cacereño, que salvó los muebles ante el Churra en la prórroga, desliga de su estado físico la falta de minutos J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 30 mayo 2018, 08:04

Primero lo suplicó la grada, pero luego además tuvieron que alinearse los planetas. Solo entonces fue cuando el entrenador del Cacereño, Ximo Mas, que el pasado domingo ante el Churra había estado sin un punta nato durante toda la segunda parte tras sustituir al fatigado Javi Navarro al descanso, se decidió a dar entrada al argentino Kevin Levis. Era el minuto 91 de un partido que ya a la práctica había languidecido camino de la prórroga. Tras pinchar en hueso una y otra vez con su propuesta de intentar sacar a los centrales visitantes de su zona de confort con una línea atacante más móvil y dinámica, al míster verdiblanco solo le quedó la opción de desechar los experimentos para regresar a la ecuación futbolística más simplista, la del nueve puro. El de Mar del Plata respondió con un cabezazo a la red en el minuto 114 que sirvió para que el Cacereño evitase el fiasco de la eliminación.

El mismo jugador que la pasada temporada fue protagonista involuntario por omisión en la fase de ascenso, al perdérsela a causa de una lesión, ve cómo el deporte rey comienza a satisfacer una deuda pendiente: «El fútbol fue injusto conmigo y el domingo me devolvió algo que la temporada pasada pensaba que iba a pasar y no pasó. Estoy contento y agradecido al fútbol por la oportunidad, pero quiero meter este gol en la eliminatoria final. La gente me ha demostrado un cariño inmenso y estoy enormemente agradecido».

Kevin mantiene que su falta de minutos en el Cacereño no es debida a su estado físico, ya que desde que regresase a los terrenos de juego no ha vuelto a padecer ninguna recaída: «Desde que volví de la lesión estoy para jugar los 90 minutos y de hecho ya los he jugado haciéndolo bastante bien», arroja el delantero centro.

Siempre y cuando goce de la confianza del cuerpo técnico -no ha sido titular en ninguno de los dos partidos de la primera eliminatoria-, Kevin tendrá la misión de calibrar nuevamente su punto de mira, pensando ya en el Socuéllamos. El conjunto ciudadrealeño recibirá a los verdes este próximo domingo a las 17.00 horas en el Paquito Giménez, de césped artificial y con capacidad para 3.000 espectadores. Las entradas tendrán un precio de 15 euros para adultos varones, así como de 12 para mujeres, jubilados y jóvenes de entre 12 y 18 años. Los niños menores de 12 años abonarán cinco euros. Los aficionados verdes que no se desplacen a Socuéllamos podrán seguir el partido por televisión en el canal de Youtube del ente público Castilla-La Mancha Media.

En este encuentro no podrá estar Carlao, cuya evolución no está siendo todo lo buena que habría cabido esperar en el club de la carretera de Salamanca. El central pacense, uno de los baluartes del equipo durante toda la temporada, tendrá que estar al menos una semana más alejado de la competición, según mantiene el técnico del conjunto verdiblanco. El herenciano Elías Molina podría reaparecer en su tierra tras entrar en la última convocatoria.