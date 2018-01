Karim vuelve a poner a la UPP en un brete Karim, en el último partido ante el Don Benito. :: PALMA A horas para el cierre del mercado, ha emitido un comunicado diciendo que se quiere ir y el club se niega a darle la carta de libertad JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Miércoles, 31 enero 2018, 08:32

Como si fuera una carta de auxilio, Karim Abubakar sorprendió ayer a todos al emitir un comunicado vía Twitter en el que manifestaba su deseo de salir de la UP Plasencia. «Mi situación en España hace que próximamente tenga que renovar mis papeles. Por ello, necesito una condición laboral estable que aquí no tengo ya que en septiembre me caduca el permiso de residencia», señalaba el jugador en el inicio de la carta.

Unas palabras que se producen tres semanas después de que la UPP neutralizara el primer intento de salida del delantero de Ghana y a solo horas para que se cierre el mercado de invierno. Recordemos, a las 12 horas de esta noche.

«Tengo una oferta de superior categoría, de mayor tiempo y con mejores condiciones para mí y mi familia, que vive de lo que yo gano en España (.). Por ello solicito que el club atienda mi petición», sigue Karim.

El enfado de la UP Plasencia con Karim es mayúsculo. Primero, porque esta carta puede dañar su imagen como entidad. Segundo, porque entiende que ha eludido en ocasiones la disciplina requerida para 'forzar' la situación, como en el partido de hace tres semanas en Azuaga o al negarse a entrenar un día de la semana pasada. Tercero, porque exige la carta de libertad a coste cero. Y por último, porque, según fuentes del club, le han dado de alta en la Seguridad Social e incluso le prometieron un aumento de sueldo.

A media tarde de este martes, la UPP se negaba en rotundo a facilitar la salida de Karim y mucho más al quedar horas para el cierre del mercado de invierno.

El único nombre conocido sobre la mesa es el del Sanse, último rival en Copa Federación. Su director deportivo manifestó interés la semana pasada, pero nada se habló de contraprestaciones económicas a cambio de la carta de libertad.

Si no se produce un vuelco drástico de los acontecimientos, Karim seguirá en la UP Plasencia. El club placentino, ahora con 20 futbolistas, no quiere que haya salidas y apura para encontrar en el mercado un lateral izquierdo que refuerce la plantilla.