Karim da un triunfo que pudo ser más abultado

almendralejo. Pese al estrecho margen en el marcador, si hubo un cuadro que hizo méritos más que suficientes para llevarse los tres puntos al morral fue una UP que vio como le anularon un gol incluso después de darle validez y no goleó al Extremadura B de puro milagro.

1 EXTREMADURA B UP PLASENCIA 2 Extremadura B Luis; Dylan, Alberto, Robert, Chechu, Hwang, Samu, Fran (Marcos, min. 57); Wendell, Manu Cordero y Rubia (Juan Carlos, min. 46). UP Plasencia: Álex Hernández; Dani Mateos, Pascu, Álex Jiménez, Edet, Alberto, Durántez, Cifu, Iván Henares (Manu Moreira, min. 68), Aarón y Karim. Goles: 0-1 (min. 24): Karim. 0-2 (min. 45): Karim. 1-2 (min. 58): Manu Cordero. Árbitro: David Moreno Barrera. Por el Extremadura B amarilla a Manu Cordero (min. 5). Por la UP Plasencia a Durántez (min. 57). Incidencias: Polideportivo Municipal Tomás de la Hera, Campo 'Ito'. 120 espectadores.

El cuadro de la capital del Jerte no tardó en hacer acto de presencia y arrinconar en el cuadrilátero verde a un once azulgrana que la verdad, se defendió con uñas y dientes. Cifu, excelso, echó sus boletos desde la frontal pero su tiro se desviaba del arco de Luis. La réplica local fue inminente. Cordero puso el nudo en las yemas de Álex pero la cosa quedó en ascuas. La UP seguía tocando bien la bola y buscando esa rendija en forma de contra. El hueco lo vio con esas piernas que tiene con prismáticos Pascu, que sirvió a la carrera de Cifu y éste tras ganar línea de fondo ponía el cuero en las botas del killer Karim para el 0-1.

El once local espabiló y tuvo dos opciones pero sin alterar los biorritmos de Álex. Carrera de galgo de Samu, remate infantil y cándido y Wendell desviaba la pelota en exceso (min. 40). Un oasis en medio del desierto de juego local. Karim enchufaba el 0-2 tras un pase cosido del cartero Cifu. A las duchas.

Con hambre saltaron los almendralejenses, tanta que a las primeras de cambio se llenaron los estómagos gracias a Cordero, que taladró el pase de Wendell y estrechaba el marcador. Parecía que había duelo, pero puro espejismo. El amo y señor era la UP que incluso vio anulado un gol a Karim (min. 63) después de darse por válido... Ello hizo creer en vano a un Extremadura que no encajó más goles porque la diosa Fortuna estuvo de su lado y los placentinos tuvieron desviada la mirilla del gol. Eso sí, el Extremadura murió mordiendo en un remate a bocajarro de Garre que pudo ser el 2-2 a seis del final.