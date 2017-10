Justo reparto de puntos en Santa Amalia

santa amalia. No se cumplió el tan manido aserto del fútbol que reza que a entrenador nuevo victoria segura. Los amalienses estrenaban nuevo inquilino en su banquillo con Javier Bayón, procedente del Guareña, pero no pudieron lograr el tan ansiado triunfo que tanto se les está haciendo de rogar en casa. Son ya diez jornadas y el Santa Amalia no logra despegar y auparse a los puestos templados. El reparto de puntos se puede calificar como justo, ya que hubo dos partes claramente diferenciadas. En la primera fueron los locales los que llevaron el ritmo, dominando y creando peligro. Pero en la segunda los de Rivera fueron netamente superiores y lograron nivelar la contienda.

1 SANTA AMALIA OLIVENZA 1 Santa Amalia Rubén; Moruno, Álvaro, Pla (Rubio, min. 65), Rico, Juanjo, Miguel Ángel, Sergio, Valentín, Álex (Chino, min. 73) y Jesús (Joaquín, min. 46). Olivenza FC: Ciga; Pekas (Víctor Aguinaco, min. 30), Capa, Fau, Iván Cabanillas, Silva, Chicote, Jony Sánchez, Casero, Álex Alvero y Nongo (Jaime, min. 64). Goles: 1-0: Juanjo, de penalti, min. 15. 1-1: Jony Sánchez, min. 74. Árbitro: Gómez Carmona. Amarilla a los locales Álvaro y Joaquín, y a los visitantes Capa, Iván Cabanillas, Silve y Jony. Incidencias: Municipal de Deportes, con 400 espectadores.

El Santa Amalia se pone por delante en el minuto 15 por mediación de Juanjo, al transformar un penalti cometido sobre Miguel Ángel. Pudieron los locales aumentar su renta en el 21 en un tiro de Juanjo que se va al palo, o en un cabezazo de Álvaro al borde del descanso al que responde Ciga con una gran estirada.

Pero en la segunda mitad las cañas se vuelven lanzas, el Olivenza dio un paso al frente y se erigió en dueño y señor de todas las facetas del juego. El bajón físico del Santa Amalia, mezclado con cierto desbarajuste, propició que los visitantes pusieran cerco a Rubén, aunque sin llegar a ponerle en serios apuros. Fue en el 74 cuando Jony da carta de naturaleza a lo que se veía venir: el tanto del empate. El '21' del Olivenza mete la cabeza a un centro desde la derecha para poner las tablas. Quedaban 15 minutos y el partido se descose por todas las costuras. En esa balacera salieron mejor parados los de Rivera, que estuvieron a punto de llevarse el partido en tres claras ocasiones. La primera en un disparo de Jony que manda a córner con apuros Rubén; la segunda en un tiro al palo de Jaime, y la tercera, en el último suspiro, en un disparo raso de Juan Cabanillas que se va rozando el palo. En resumen: partido intenso con dos equipos muy parejos y justo reparto de puntos.