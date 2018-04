La Justicia inicia el embargo financiero del Cacereño Palco del Cacereño esta temporada. :: j. rey La Administración Pública ha comenzado a abonar a proveedores pagos simbólicos de los procesos judiciales en ejecución J. CEPEDA Sábado, 21 abril 2018, 09:43

cáceres. El incumplimiento de sus obligaciones derivado de la falta de liquidez comienza a pasar factura al Cacereño. Según ha podido saber este diario, la Administración Pública ha iniciado ya el embargo financiero al decano del fútbol extremeño con el objetivo de comenzar a satisfacer las deudas a proveedores reconocidas por la Justicia. Un proceso, no obstante, que podría alargarse en el tiempo hasta dar cumplida cuenta de lo adeudado en su totalidad, ya que alguno de estos primeros pagos contempla cantidades meramente simbólicas.

Al margen de las causas judiciales en proceso de ejecución, otro procedimiento latente es el interpuesto hace unos días por José Luis Tamargo, quien ya ha iniciado los trámites para exigir al Cacereño los 150.000 euros contemplados en una de las cláusulas contractuales. El que llegase como director deportivo el pasado mes de septiembre dice no haber cobrado ni una sola mensualidad desde su llegada a la capital cacereña. El directivo, que sostiene que siempre ha ido de buena fe para intentar llegar a un acuerdo amistoso, no ha recibido nunca respuesta a los cuatro burofaxes enviados en los últimos meses.

Al margen del Cacereño, pero estrechamente ligado a los órganos de gestión del club verde, existe otra causa inminente que se dirimirá en tierras asturianas. El actual gestor del club verdiblanco, Álvaro López, tendrá que afrontar el 24 de abril en Avilés un juicio frente a José Ramón Cañedo, quien reclama 70.000 euros en concepto de incumplimiento de contrato cuando López llevaba las riendas del decano asturiano.

A todo ello se une la incertidumbre institucional, pues la autorización previa concedida por el Consejo Superior de Deportes para la adquisición del 98 por ciento de las acciones por parte de IQ Finanzas Europa no se ha traducido todavía en un efectivo cambio de titularidad de la sociedad anónima deportiva, al igual que tampoco se ha configurado un nuevo consejo de administración. En el vigente, Martínez Buzo sigue siendo el presidente y Ángel Marcos consejero delegado. Cabe destacar, no obstante, que para hacer efectivo el cambio de titularidad no es obligatoria la ejecución de ceses ni dimisiones en el citado consejo.

En lo estrictamente deportivo, el Cacereño prepara su duelo de mañana frente al Trujillo. Con la única ausencia de Viñuela, que guardará reposo por precaución tras las molestias musculares sufridas ante el Diocesano el pasado domingo, los demás jugadores del plantel están en perfecto estado de revista para el técnico Ximo Mas. Líder en solitario, el Cacereño luchará por mantener su posición de privilegio ante un rival que ya logró derrotar a los verdes en el encuentro de la primera vuelta. Con el periodista Paco Mangut como anfitrión, en las gradas del Príncipe Felipe estará este domingo el exentrenador José Ramón Lamelo, quien en la temporada 1977/78 hiciese campeonar al Cacereño para lograr por primera vez el ascenso a Segunda B tras la reestructuración de categorías.