«Para jugar el playoff hay que dejarse los pulmones» Lolo ejerció de capitán del Moralo el domingo en el inesperado empate ante el Calamonte. :: M. C. Lolo, capitán del Moralo en el empate frente al Calamonte con el que dejó escapar el liderato, pide más esfuerzo al equipo MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Martes, 3 abril 2018, 08:06

Es una de las voces autorizadas en el vestuario moralo por ser uno de los capitanes y de la casa. Es Manuel Liberal 'Lolo', que se enfundó el brazalete de capitán antes, durante y después del encuentro frente al Calamonte el pasado domingo (2-2). El equipo de Navalmoral tenía la oportunidad de volverse a colocar como líder de la Tercera extremeña, pero la desperdició incluso teniendo una ventaja de dos goles al comienzo de la segunda parte.

El punto sumado le sirve, no obstante, para mantener la diferencia de siete puntos con el quinto clasificado y situarse a uno del líder a falta de las últimas seis jornadas. Fue sin duda lo más positivo para el Moralo, aunque a Lolo casi ni le consoló justo tras el choque. «Hoy es un día jodido, nos vamos a casa tristes. Tengo ganas de llorar de impotencia porque teníamos una ocasión maravillosa para distanciar por nueve puntos al quinto que es nuestro próximo rival, el Coria, y se nos ha escapado dar un golpe sobre la mesa», señaló el decepcionado jugador.

A modo de crítica constructiva e incluso de arenga, añadió que «teníamos que haber salido con sangre en los ojos, a muerte a por el rival, pero no hemos metido ritmo al partido. Si no corres más que el rival y le echas dos cojones te puede pintar la cara cualquiera». Y así fue en parte, porque la intensidad y la ambición del Moralo aumentó cuando se vio contra las cuerdas, aunque finalmente se quemó por haber jugado con fuego. El Calamonte nunca renunció a nada y sumó un meritorio punto, pareciendo incluso en fases del encuentro más motivado a pesar de estar asentado en la zona templada de la clasificación.

A Lolo la decepción le llegaba también por «parecer que estamos acostumbrados a vivir la situación actual que vive el equipo, cuando la realidad es que la mayoría de nosotros no lo ha hecho nunca. Hay que ser más intensos en cada partido porque si no lo pasaremos mal». El más inmediato, considerada como la siguiente final, será en Coria el domingo a partir de las 18.30 horas. En ese sentido el capitán moralo agregó que «hay que morir por el equipo y dejarse los pulmones, y luego se podrá ganar, empatar o perder pero hay que dejarse todo en el campo. Correr todos los balones como si fueran los últimos porque hay que seguir a muerte por el sueño de jugar el playoff». El conjunto dirigido por Emilio Gil afrontará ese duelo siendo el mejor visitante del grupo y con la renta de siete puntos sobre un Coria que no puede permitirse el lujo de alejarse del cuarteto de cabeza. Lolo, siendo más objetivo, expresó que el vestuario «debe levantar el ánimo cuanto antes. Hay que entrenar duro esta semana y plantar cara a cualquier equipo y a cualquier situación», pero insistió en tener que «correr y morir en los partidos porque lo que ahora vivimos será difícil que muchos lo volvamos a hacer».

Los últimos dieciocho puntos que están en juego convierten al final liguero en uno de los más inciertos y apasionantes de los últimos años en Tercera. Cinco equipos en busca de una de las cuatro plazas que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda B metidos en un pañuelo de ocho puntos. Todo por definir y decidir.