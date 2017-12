Juan García: «Todo el mundo tiene que ser ambicioso» Juan García observa una progresión por la banda de Víctor Calatrava ante el Montijo. :: e. d. El Don Benito termina la primera vuelta entre los cuatro primeros, tal y como se marcó de objetivo en verano ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 08:03

Acaba el primer trimestre y llega el momento de entregar las notas. En el Don Benito, Juan García ha puesto a sus pupilos un notable alto. «Con una nota muy positiva por parte del equipo y bajo mi punto de vista cumpliendo el objetivo que se marcó al principio de temporada. Creo que ha sido una primera vuelta muy disputada, muy difícil y contra equipos que están muy bien trabajados».

Con 44 puntos, los rojiblancos han igualado su mejor primera vuelta y se sitúan entre los cuatro primeros. Algo que ya consiguieron la pasada temporada, sin embargo, en la segunda vuelta la burbuja se pinchó y el Don Benito acabó a seis puntos del playoff. Si bien, el pasado año por estas fechas terminaban con 39 puntos y con malas sensaciones tras perder ante el Santa Amalia.

Todo lo contrario que este año, en el que han terminado con cinco victorias consecutivas, la última, el 5-0 al Montijo. «Estoy deseando que los chavales disfruten de las merecidas vacaciones y si te vas con una victoria en casa, con buen juego, mucho mejor», reconocía el técnico rojiblanco, «ahora a ver si aguantamos el ritmo los 19 partidos que quedan y no fallamos para estar ahí arriba a final de temporada».

Detrás de los 44 puntos del casillero, están los nombres de los jugadores más destacados de esta primera vuelta. En la faceta goleadora, con Adri y David Amorín, que suman entre los dos 19 tantos. Y eso que al delantero tinerfeño le costó algo más ver portería, además de tener que ganarse el puesto frente a Barbero, pero ha acabado el año marcando de forma consecutiva en los tres últimos partidos.

Sin tantos goles, pero destacando en la creación de juego aparecen Abraham Pozo, Diop, Curro, David López o Gonzalo, que se están repartiendo los minutos en una de las líneas de mayor competencia en la plantilla de Juan García. De ellos, Abraham Pozo ya tenía conquistada a una afición que esta temporada muestra su debilidad por Diop.

Todo ello se complementa con el buen trabajo en defensa y portería, donde las bajas han obligado a improvisar en esta primera vuelta, lo que ha permitido a jugadores como Pablo Lluch o Lolo reivindicarse.

Pero si hay algo que ha valorado la grada rojiblanca es la actitud del equipo. «Estamos muy equilibrados y el equipo lo que trabaja le sale, siempre podemos encontrar rivales que sean superiores, pero creo que por actitud, predisposición, ganas y ambición hemos llegado a donde estamos, lo difícil ahora es mantenerlo», indica Juan García, «ahora mismo dependemos de nosotros mismos para seguir arriba y vamos a intentar por todos los medios que cada partido sea una final y jugarlas como tal para no descolgarnos».

En ese sentido, cree que aún no se puede descartar a nadie para terminar arriba a final de temporada. Principalmente a la UP Plasencia, que está a cuatro puntos, pero tampoco al Jerez, ya con una distancia de 12 puntos. «En el fútbol dos más dos no son cuatro, en 19 partidos podemos fallar todos y lo importante es mantener la regularidad, quedan cinco equipos para luchar por estar arriba y 12-13 puntos es una renta que es difícil que la pierda un equipo en 19 partidos, pero todo puede pasar, no te puedes despistar».

Como tampoco se pueden despistar los equipos de arriba, porque este Don Benito no sólo mira por el retrovisor, sino que también pretende pisar el acelerador en esta segunda vuelta. «Tenemos claro que aspiramos a todo y con la diferencia de puntos que tenemos entre los equipos que estamos ahí metidos, creo que nadie se puede despistar y todo el mundo tiene que ser ambicioso para quedar lo más arriba posible». Es el pensamiento del entrenador del Don Benito, que tiene al Moralo a cuatro puntos, al Cacereño a tres y al Coria a dos puntos.

Lo dicho, nadie puede despistarse, sobre todo según Juan García en los campos donde la victoria se da por sentada: «Uno por otro, nos quitaremos puntos y el que sea capaz de mantener esa regularidad en campos donde no te esperas perder será el que a final de temporada esté metido entre los cuatro primeros».

Fichajes y bajas

Y de todo esto, toma nota la dirección deportiva, con una plantilla que está abierta a posibles cambios hasta el 31 de enero y que ya trabaja en la búsqueda de opciones. Pero sin locuras, de momento sólo se analizará el mercado para ver lo que aparece. ¿Y en cuanto a posibles salidas? «Todo el mundo está bien, evidentemente los que menos juegan no estarán tan a gusto, pero lo que conlleva eso es que cada semana estén trabajando como los que más», responde Juan García, que asegura que no teme que haya salidas en este parón navideño.

Sin embargo, la dirección deportiva, encabezada por Patri Moreno, no descarta que puedan producirse bajas. «A nivel deportivo estamos muy contentos con el rendimiento de todos», apunta Patri, «pero seguramente haya movimientos, estamos analizando la situación de cada futbolista y viendo si hay alguno que no esté en la dinámica del grupo o que no esté preparado para afrontar la segunda vuelta, quizás salga algún futbolista en esa situación y tendrán que llegar jugadores para igualar el nivel o subirlo».

En su balance de la primera vuelta, el punto negativo lo pone a las lesiones, aunque cree que el equipo ha sabido reponerse. Con todo, para el director deportivo la nota asciende a «sobresaliente», aunque cree que siempre hay margen de mejora para seguir aspirando al máximo en lo que resta de temporada.