Juan García: «No acabar entre los cuatro primeros sería un fracaso» El Don Benito cumple con las expectativas en este inicio de liga, pero su entrenador cree que aún tienen mucho margen de mejora ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Martes, 5 septiembre 2017, 08:20

La liga en Tercera División ha comenzado con dominio cacereño, con una excepción: Don Benito. Dos partidos, dos victorias para los de Juan García, que quieren estar este año sí o sí en el Juego de Tronos extremeño. «No acabar entre los cuatro primeros sería un fracaso, es el objetivo y no lo escondemos», apunta el técnico.

Ante el Pueblonuevo, los rojiblancos dieron dos versiones, una intensa y otra más relajada. La primera gustó a Juan García, la segunda no. «El conformismo de la segunda parte no me gustó, con el marcador a favor es algo que entra dentro de la normalidad, pero yo esa normalidad no la quiero», exige García, «es un aspecto a mejorar, porque hay que ser ambiciosos, somos eternos inconformistas y así tiene que ser si queremos ser los mejores.

Una de cal y otra de arena. Los primeros 45 minutos fueron inmejorables. «Bien todo el equipo, desde atrás, combinando para llegar arriba y con alternativas en el juego, Adri y Barbero estuvieron de dulce, y me hubiera gustado que Amorín también viera portería».

Con esos mimbres, parece mentira que aún tengan que regresar jugadores como Abraham Pozo, Pelu y Pozo, que tendrán que buscar su hueco. «Son jugadores que van a aportar mucho, ayer teníamos un banquillo que era de lujo, cualquiera podía estar en el once inicial, pero todos van a tener que ganarse el puesto, además no me voy a equivocar, porque cualquiera que juegue me va a dar el mismo nivel».

Aunque en esta pelea por el trono, los rivales aún no están definidos. Para Juan García, «el grupo es muy competitivo, cualquier equipo te puede plantar cara, habrá diferencias en cuanto a presupuestos, pero no en lo deportivo».