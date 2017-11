En Jerez, como en casa Jiménez (en la imagen) y Lopito mantienen la portería virginal. / J. REY El duelo entre los templarios y el Cacereño viene marcado por el revuelo de la campaña de promocón turística de la Junta de Extremadura J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 1 noviembre 2017, 11:15

«¿Te acuerdas cuando el caballero de la casa del Kraken desembarca en una ciudad con su sobrina como prisionera? Se rodó muy cerca de aquí». Turísticamente hablando, y aunque Jerez de los Caballeros diste 180 kilómetros de la capital cacereña, el decano del fútbol regional hoy juega en casa. O, al menos, «muy cerca» de ella. Todo siempre y cuando uno se agarre al entrecomillado perteneciente a una parte de la campaña de promoción turística de la Junta de Extremadura basada en Juego de Tronos, en la que se ilustra el rodaje de la afamada serie en Cáceres con una imagen de la localidad templaria, la misma que hoy visitará el equipo dirigido por José María Rebollo desde el coliderato de la tabla (Ciudad Deportiva Manuel Calzado, 12.15 horas).

Anécdotas al margen, Jerez y Cacereño brindarán hoy el auténtico partido de la jornada en la Tercera extremeña. En liza, dos clubes que optan a todo y que intentarán al menos consolidar sus respectivas posiciones de privilegio en zona de playoffs de ascenso.

Con la necesidad de hacerse fuerte en casa tras dos salidas consecutivas infructuosas, el Jerez de Vázquez Bermejo afronta la cita de hoy con la intención de resarcirse de su última derrota en Don Benito frente a otro de los rivales directos. Con un punto de ventaja sobre el Coria y de dos sobre el propio Don Benito, los jerezanos están obligados a no ceder terreno en su propio domicilio para consevar la cuarta plaza que hoy ostenta.

No será una empresa fácil para el equipo local, pues enfrente estará un Cacereño que tiene la vitola de ser el único equipo del fútbol nacional, desde Primera División hasta Tercera, que no ha encajado ni un solo gol en liga. En total, 990 minutos de imbatibilidad en este arranque liguero, consiguiendo romper así el registro que hasta el pasado domingo ostentaba el Plasencia de la temporada 83/84 con el desaparecido meta Juanín defendiendo entonces la portería placentina.

La asignatura pendiente para el segundo clasificado de la tabla continúa siendo su falta de gol. Con 17 dianas, el Cacereño es el equipo menos realizador del tren de cabeza, habiéndose quedado dos jornadas sin ver puerta, ambas como local. Si bien los verdiblancos cuentan con suficiente pólvora ofensiva, también es cierto que los de José María Rebollo están ofreciendo hasta el momento una propuesta basada en el orden defensivo antes que en la agresividad desmedida en zona atacante. Cabe destacar que un empate o una victoria en feudo templario colocaría al Cacereño como líder provisional a la espera de lo que haga el Moralo en el partido que los de Navalmoral de la Mata jugarán en casa hoy a las 18.00 horas frente al filial del Extremadura.

Para la cita de hoy en Jerez de los Caballeros, la gran incógnita será el rendimiento físico de ambos planteles, al tratarse de equipos que no están acostumbrados a jugar tres partidos en una sola semana. En este sentido, el hoy técnico visitante está sabiendo repartir los minutos entre una plantilla que, a la práctica, es más larga que la de la pasada campaña. El Jerez, por su parte, tendrá que saber condurar la gasolina de su veterano equipo, no solo para no fallar hoy, sino también con la mente puesta en el partido del domingo en Almendralejo.

Sin jugadores nacionados en ambos planteles, tanto Vázquez Bermejo como Rebollo podrán disponer con libertad de sus hombres para configurar sus estrategias.