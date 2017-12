Javito, un ejemplo a seguir Javito durante el partido ante el Jerez. :: Karpint El centrocampista del Coria tiró el balón fuera de banda en una ocasión de gol porque había un rival tendido en el suelo ELADIO PANIAGUA SIMÓN CORIA. Martes, 19 diciembre 2017, 08:09

El fútbol no deja de ser un deporte. En su sencillez está su grandeza. Y aunque en la competición no siempre está clara la línea de la deportividad, hay ocasiones en la que los jugadores la vuelven a dibujar en su sitio. El pasado sábado, en La Isla, jugaban Coria y Trujillo su último partido del año en el grupo extremeño de Tercera ante 600 espectadores que asistieron a uno de esos momentos mágicos. El moralejano Javito tuvo un gesto que todos los presentes aplaudieron. Un gesto digno de ser loado al tratarse, además, de un jugador que ya está de vuelta en el fútbol tras haber jugado al lado de Messi e Iniesta. Pero dice el refrán «que quien tuvo, retuvo» y Javito está rindiendo a la perfección en el Coria esta temporada habiéndose convertido en su santo y seña, y a pesar de los años que no perdonan, Javito ha dado al conjunto de las Vegas del Alagón un aire distinto con sus movimientos, rapidez y verticalidad.

El partido encaraba su recta final, en un lance fortuito chocaron dos jugadores trujillanos y uno de ellos quedó tendido en el suelo mientras el balón llegó a Javito en una posición clara para haber marcado gol. Javito se paró observando lo que le sucedía al jugador trujillano y viendo que no se recuperaba, en vez de ir hacia la portería trujillana y marcar, optó por mandar el balón a la banda. Un gesto y una lección magistral que maravilló por su deportividad a todos los espectadores presentes en La Isla, que puestos en pie aplaudieron el gesto del jugador.

Una acción que ha convertido a Javito en un jugador modélico, demostrando a la vez que el fútbol engrandece a los que lo practican porque lo más grande del deporte no está en saber ganar, sino en saber perder.