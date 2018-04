TERCERA Javi Moreno: «Tenemos opciones para engancharnos otra vez» Javi Moreno, durante esta temporada. :: j. rey El entrenador del Arroyo confía en que su equipo dé el do de pecho ante los rivales directos para lograr la salvación J. CEPEDA Jueves, 19 abril 2018, 08:48

cáceres. Tantas veces enterrado y otras tantas haciendo gala del milagro de la carne resurrecta. El Arroyo, que durante toda esta temporada ha sido inquilino de los puestos de la quema, no renuncia a exhibir su perfil más contestatario en este último mes de competición. Los cinco puntos que separan a los blanquiazules de la zona de salvación no suponen una pendiente insalvable para los de Javi Moreno, sobre todo teniendo en cuenta que el calendario trae para los arroyanos enfrentamientos con rivales directos.

El primero de ellos será el Valdivia este próximo domingo (Municipal de Arroyo de la Luz, 18.00 horas). Una cita a la que los locales llegarán espoleados gracias al gol in extremis que Víctor Guerra consiguió la pasada jornada en Aceuchal para rescatar un punto que sabe a caviar iraní: «Para nosotros era muy importante no perder. Tenemos opciones para engancharnos otra vez porque nuestro calendario es con rivales de nuestra liga», mantiene Moreno. Tras el partido ante el Valdivia, el Arroyo se las verá con el Amanecer en Sierra de Fuentes para posteriormente recibir al Montijo y acabar la liga en Olivenza. «Esta semana para nosotros es importantísima, ya que hay otros enfrentamientos directos. Si ganamos al Valdivia va a cambiar mucho la liga», confía el entrenador.

En el plano psicológico, Moreno reconoce que está siendo un año complicado al comprobar que el trabajo no ha terminado de dar sus frutos. No obstante, apela a la buena predisposición de su grupo humano: «Una vez afrontamos que trabajábamos bien y que no salíamos de ahí, lo que hemos tenido es paciencia para seguir trabajando y ver si somos capaces. Hay veces que hemos tenido buenos partidos y nos ha faltado la suerte, pero esto es fútbol».

Sobre la presión que puedan tener sus jugadores, Javi Moreno intenta cambiar las tornas. «No hay presión. Cada vez que conseguimos puntos es una satisfacción», explica el preparador.

El entrenador del Arroyo, que el domingo no podrá contar con el lesionado Barrientos, permanece a la espera de la evolución de Pulido, que será duda hasta última hora por molestias. Una cita dominical de la que espera el aliento de los fieles a la causa arroyana: «Esta afición no nos ha fallado en toda la temporada y tampoco lo va a hacer ahora», sentencia.