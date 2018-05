Javi Moreno: «Estamos mentalizados» Javi Moreno, entrenador del Arroyo. :: JORGE REY El entrenador del Arroyo confía en las opciones de su equipo para intentar salvar la categoría en Olivenza este próximo domingo J. C. CÁCERES. Viernes, 11 mayo 2018, 08:37

El Arroyo debe dirigir su última bala con eficacia y esperar que le acompañen los resultados. Solo así el equipo dirigido por Javi Moreno podrá zafarse de los puestos de descenso en una última jornada que se prevé de auténtico infarto. Tras la dolorosa derrota casera ante el Montijo, los blanquiazules se las verán este domingo ante un Olivenza que no se juega nada. La cita, en la Ciudad Deportiva de Olivenza, a partir de las 18.00 horas.

En el seno del conjunto arroyano ha pesado y mucho la derrota de la última jornada a manos del Montijo. «Después de la dinámica que llevábamos, no esperábamos una derrota así, pero desafortunadamente se dieron todos los condicionantes», expresa el técnico Javi Moreno. El preparador de los blanquiazules, no obstante, valora el hecho de que su equipo, que ha vivido toda la temporada inmerso en los puestos de descenso, tenga todavía opciones de jugarse las lentejas en los últimos 90 minutos: «Era nuestra mayor ilusión, llegar vivos a la última jornada y con opciones de podernos salvar». El propio Moreno lamenta no poder vivir esta auténtica final en Olivenza desde el banquillo, pues deberá cumplir dos partidos de sanción tras ser expulsado el pasado domingo cuando intentaba separar a uno de sus jugadores: «En la acción de la expulsión del jugador del Montijo pisé el campo para apartar al mío porque veía que nos quedábamos con nueve», reconoce. Pese al varapalo sufrido ante el Montijo, el entrenador del Arroyo considera que su equipo aún no ha dicho su última palabra esta temporada: «La dinámica que llevamos es buena y estamos mentalizados. En el primer entrenamiento ya nos mentalizamos para afrontar el partido con garantías». En la batalla final por la permanencia no podrá estar el sancionado Andrada ni los lesionados Jairo y David.