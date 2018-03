«Insisto para que el equipo no sea tan anárquico» Ximo Mas, entrenador del Cacereño. :: A. MÉNDEZ El técnico del Cacereño, Ximo Mas, trata de implementar en su grupo de trabajo los matices derivados de su propia doctrina J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 23 marzo 2018, 08:35

«Cada entrenador tiene su manera de entender el fútbol y siempre existen matices diferentes. Estoy insistiendo en algunas cosas para que el equipo sea más agresivo, tenga más el control y no sea tan anárquico». Son palabras de Ximo Mas Davó, quien desde la pasada semana ejerce en solitario la responsabilidad de dirigir al Cacereño tras la marcha de Luis Américo Scatolaro.

El técnico alicantino está a expensas de los procesos de recuperación de varios de sus jugadores, como es el caso de Marcos Torres, quien aún tendrá que estar ausente un par de semanas, o Pablo Suárez, cuyas dolencias le alejarán de los terrenos de juego durante un mes. El que sí ha comenzado a trotar esta misma semana es el central Rubén Sánchez, firmado en este mercado invernal y aún inédito. Además de los citados, otro que no podrá estar este próximo domingo para recibir al Jerez (Príncipe Felipe, 16.30 horas) será Juanqui Núñez, quien debe cumplir partido de sanción.

El entrenador del líder se sincera y, pensando en lo que vendrá a partir de mayo, sí considera como un relativo hándicap el hecho de que el Cacereño no haya logrado vencer en este 2018 a ninguno de los cuatro rivales directos: «Nos guste o no, es algo importante. Contra el Moralo el equipo sí estuvo más suelto, pero es una situación para analizar porque el objetivo es el playoff y hay que tener mucho ojo con los equipos. Hay grupos como el valenciano, el catalán o los andaluces que dan miedo, pero no se trata de ir asustados, sino de ir ganando automatismos para que no nos eliminen. El grupo valenciano, que es el que más conozco, se caracteriza porque son muy rápidos y agresivos por bandas con jugadores que marcan la diferencia», avisa Ximo Mas.

Aunque el próximo rival del Cacereño ya está en la práctica fuera de la lucha por meterse entre los cuatro primeros clasificados, el club verde tendrá ante sí la posibilidad de sacarse la espina clavada: «Es un equipo con mucha experiencia y confeccionado para estar arriba. Sea por lo que sea no ha podido lograrlo y vendrá sin presión».

Ximo Mas considera que aún tiene trabajo por delante para conseguir un óptimo engranaje dentro de su grupo humano: «Quiero afianzar el trabajo táctico lo más rápido y estable que pueda, sin irme a grandes inventos porque está todo inventado. Lo importante es asimilar lo que queremos».

Un asunto que colea entre la parroquia verdiblanca es la situación de Viñuela. El extremo de Tierra de Barros, que se erigió en la primera vuelta del campeonato como uno de los baluartes del Cacereño de la mano de José María Rebollo, para posteriormente quedar relegado a un papel algo menos que secundario con el nuevo cuerpo técnico, es para Ximo Mas una pieza perfectamente recuperable: «Viñuela es una opción que necesitamos y que nos hace falta. Le he hecho saber que lo necesitamos al cien por cien física y mentalmente. En el fútbol una forma de madurar es saber llevar también los malos momentos para crecer como jugador», explica el entrenador.

El míster alicantino ha suavizado las dobles sesiones de trabajo, por lo que las horas de gimnasio que complementan la preparación del plantel se están desarrollando en grupos de jugadores específicos para tratar las deficiencias existentes en el tren superior y compensar así los habituales cambios de superficie en los entrenamientos.

Respecto al cambio de horario instaurado por el club, ¿prefiere Ximo Mas el fútbol por la tarde o por las mañanas? «Yo soy de los románticos, de los del fútbol por la tarde, aunque entiendo que en muchas ocasiones hay que adaptarse».