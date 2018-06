TERCERA Incertidumbre en el nuevo proyecto de la cantera del Cacereño Asistentes a la reunión informativa de la cantera. :: ARMANDO MÉNDEZ El club, a través de Luis Puebla, comunicó ayer a los padres de la Fundación los planes para la próxima temporada REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 14 junio 2018, 08:28

La comparecencia de ayer de Luis Puebla, director general del Cacereño, ante los padres y madres de la Fundación recordó a la rueda de prensa que dio Álvaro López en el mes de enero. Propuestas ilusionantes, atractivas, que invitan a soñar. Del empresario mexicano no se ha vuelto a saber nada y todo apunta a que su proyecto tiene los días contados, al menos con él como cabeza visible. El que ha dado la cara en su nombre hasta el momento, Luis Puebla, toma ahora las riendas de la planificación de la temporada que viene y ha empezado por la cantera.

No estarán los formadores

La satisfactoria labor de los encargados de la formación base parece no haber sido suficiente y no se contará con ellos la próxima campaña. A los que sí se tendrá en cuenta será a los entrenadores (titulados y no jugadores del primer equipo) que decidan seguir en el club. Esta noticia quizás ya la conocían los implicados, pero ninguno recibió notificación oficial de la celebración del acto de ayer. Igual que los padres de los niños, que se enteraron a través de las redes sociales.

Se informó de precios de matrícula asequibles con opción a abonar a plazos, oficina para atender las cuestiones de la cantera, equipación completa como los clubes de alto nivel, oportunidades para todos los niños que se inscriban. Una iniciativa prometedora y seductora para unos padres que mostraron desconcierto y que, visto lo visto con el primer equipo, dudan si realmente se llevará a cabo.

¿Cuánta verdad habrá en las palabras de Luis Puebla? El director general pide un voto de confianza y, según se ha podido ver en los últimos dos meses, ha cumplido gratamente. El tiempo dirá si para la Fundación tendrá la misma respuesta o acecharán viejos fantasmas.