«No me imagino otra cosa que ascender» Joaqui Flores lamenta una de sus ocasiones falladas ante el portero Txerra en el partido del Badajoz-Calahorra. :: J. V. ARNELAS Joaqui Flores tiene buenas sensaciones para la final del Badajoz en Calahorra y confía en el buen momento del equipo JAVI PÉREZ Miércoles, 21 junio 2017, 07:47

Joaqui Flores desafió el tremendo calor y no paró de correr hasta que el árbitro pitó el final. Poco le importaron los 43 grados que caían sobre el Nuevo Vivero y tomó la banda derecha como su particular carril de aceleración. Entre regates, centros y remates llevó el peso de la ofensiva del Badajoz e hizo vibrar a la afición blanquinegra. El extremo pacense entró al vestuario exhausto, pero la fatiga no le ahogaba tanto como la impotencia de no poner algún dígito al marcador. «Acabé cansado por el esfuerzo y el calor y cabizbajo por la mala suerte de pegarle al palo en el 88 con todo lo grande que es la portería», expone.

A pesar de su derroche físico, Joaqui Flores prefería que no se hubiesen producido las paradas técnicas para hidratarse y coger aire. «Estábamos cansados y el descanso también ayudó a recuperarnos, pero yo no quería que el árbitro parara el partido. Ellos sufrieron más que nosotros», sostiene.

Joaquín Flores Casado (Badajoz, 1984) todavía el martes seguía algo contrariado por el 0-0. «Hicimos un buen partido, pero tuvimos la mala suerte de que la pelota no entró. Ellos en la segunda parte se encerraron más y nosotros hicimos ocasiones de todos los colores, pero la suerte no acompañó», apunta. El jugador pacense tiene buenas sensaciones para la vuelta en Calahorra y valora de forma positiva el empate sin goles. «El 0-0 es un resultado engañoso también para ellos. Allí no vamos a especular, iremos a ganar como hicimos en el campo del Bergantiños y del Antequera», señala.

«Ascender con el equipo de mi ciudad sería para mí un orgullo y una felicidad increíble», apunta Joaqui

Joaqui considera que el Badajoz tiene mucho que decir. «Estamos vivos todavía». Y recuerda que en su último ascenso a Segunda B también afrontaban la vuelta fuera tras no mover el electrónico en casa. «Hace dos años con el Mérida también empatamos a 0 y en Laredo ganamos 1-2. Ojalá se repita el resultado y volvamos a Badajoz con el ascenso», desea. En ese sentido, estos días para Joaqui Flores sólo tiene cabida un pensamiento. «No me imagino otra cosa que ascender con el Badajoz».

Sobre el rival, el extremo blanquinegro espera un equipo más agresivo y valiente. «El Calahorra mostrará un juego diferente. El campo es más pequeño y la grada aprieta mucho. Ellos tendrán que atacar para hacer gol, pero también se tienen que preocupar por defender porque un gol nuestro les obliga a hacer dos». Pero no le inquieta en exceso el juego del contrario porque el Badajoz seguirá fiel a su estilo. «Vamos a jugar como lo hacemos en casa. Estamos muy cómodos jugando así. Presionando arriba, buscando el contragolpe y tratar de marcar cuanto antes para ponerles nerviosos. Pero son 90 minutos y en cualquier momento se puede marcar. Vamos a ir a por todas».

«Nos jugamos la vida»

Joaqui asume que el Badajoz tiene una oportunidad que no puede dejar escapar. «Nos jugamos la vida en ello. Estamos deseando que llegue el domingo y lograr el ascenso». El equipo blanquinegro está ofreciendo su mejor versión en la fase de ascenso después de una temporada irregular. «En el playoff el equipo ha estado mejor, hemos ido de menos a más y lo está dando todo. Merecemos el ascenso, la afición y el equipo se lo merecen. Ahora sólo falta poner la guinda».

Joaqui Flores reconoce que le haría ilusión hacer el gol del ascenso. «Me lo merezco», sonríe para añadir que «llevo en este playoff dos largueros y ojalá pueda marcar y darle el ascenso al Badajoz, pero también me vale dar el pase a un compañero y aportar al equipo. Ascender con el equipo de mi ciudad sería para mí un orgullo y una felicidad increíble».