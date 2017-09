TERCERA «Nos haremos fuertes a base de palos» Ismael conduce el balón. :: J. REY Tras el aciago debut del Diocesano, el técnico Miguel Ángel Ávila se queda con la reacción de los suyos J. C. CÁCERES. Viernes, 1 septiembre 2017, 08:00

«Nos haremos fuertes a base de palos». Así se expresaba ayer el entrenador del Diocesano, Miguel Ángel Ávila. En medio de una semana que no ha sido fácil para el club colegial tras la goleada encajada en casa el pasado domingo ante el Moralo (2-4), el míster rojillo lamenta que su escuadra no saliese todo lo concentrada que le hubiese gustado «ante un equipo que no perdona».

En el Diocesano todos son conscientes de que la adaptación a la nueva categoría llevará todavía varias jornadas, sobre todo debido a la inexperiencia en estas lides de la mayoría de los integrantes del plantel: «El 90 por ciento de los jugadores el domingo eran debutantes», argumenta el míster del equipo colegial. No obstante, Ávila agradece que sus hombres nunca bajasen los brazos pese a lo adverso del resultado, especialmente con la reacción protagonizada en el tramo final del partido, cuando los locales tuvieron la oportunidad de haber complicado el ocaso del encuentro al equipo de Navalmoral de la Mata.

Estadísticamente hablando, la próxima cita tampoco resulta a priori propicia para el Diocesano, que tendrá que visitar uno de los fortines de la Tercera extremeña en las últimas temporadas, como es el Manuel Calzado Galván de Jerez de los Caballeros. Un envite para el que el Diocesano, según palabras del propio Miguel Ángel Ávila, no renunciará a su propuesta de juego combinativo, siempre y cuando lo permitan las circunstancias: «No tenemos nada que perder», defiende.

Para esta ocasión el Diocesano recuperará a Leo, Juande y Jaime Corchado, quienes ya están recuperados de sus molestias físicas, por lo que podrán hacer su debut esta temporada.

Por delante, el cuerpo técnico del equipo colegial tendrá la misión de convertir el talento individual y la juventud de muchos de sus jugadores en peso específico para competir con solvencia.