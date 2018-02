TERCERA Si Gonzalo marca, el Don Benito gana Los goles de Gonzalo han sido decisivos ante el Olivenza, en dos ocasiones, y el Cacereño. :: e. d. Los goles del capitán rojiblanco han decidido partidos importantes ante el Olivenza, el Plasencia y el Cacereño ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 9 febrero 2018, 08:37

«¡Oh capitán! ¡Mi capitán!», verso que encabeza el conocido poema de Walt Whitman y que repiten esta semana los aficionados del Don Benito tras la victoria ante el Cacereño, con gol de su capitán, Gonzalo Barroso. Pocos son sus goles, cuatro lleva este año, pero siempre importantes. «Esta temporada tengo la suerte de que los goles que meto sirven para sumar y hay que seguir así, ya sea con mis goles o con los de los compañeros».

En concreto, el centrocampista rojiblanco decidió las victorias ante el Olivenza, siendo su verdugo tanto en la primera vuelta como en la segunda, y frente al Cacereño. Además, también aportó un gol en la victoria ante la UP Plasencia (3-0). La estadística, de momento, no falla: si Gonzalo marca, el Don Benito gana.

«Ante el Cacereño ya sabíamos que se iba a decidir por pocos goles», afirma Gonzalo, que reconoce que «para nosotros era importante el golaveraje, que no lo conseguimos, pero lo más importante fue lograr los tres puntos, para recortar distancias con el Cacereño, seguir peleando el campeonato y sobre todo no estrechar más aún el quinto puesto».

LAS FRASESGonzalo Barroso Jugador del Don Benito «Está más cerca el primer puesto que el quinto, es inevitable mirar hacia arriba»«Sería una gran desilusión no jugar fase de ascenso, sobre todo para la afición que este año nos apoya»

Y es que, el Don Benito tiene al líder, el Cacereño, a tres puntos, y a su perseguidor más cercano, el Plasencia, a cinco. ¿Hacia dónde miran? «Siempre hay que mirar el objetivo que es terminar entre los cuatro primeros, pero está más cerca el primer puesto que el quinto, es inevitable mirar hacia arriba», responde.

El capitán dombenitense, formado desde juveniles en su cantera, sueña con volver a jugar una fase de ascenso. Sería su sexta oportunidad de lograr un ascenso que aún se le resiste. A sus espaldas, con 28 años, suma ya cinco intentos siempre con la elástica rojiblanca. De esos partidos guarda un recuerdo amargo, «porque son partidos muy exigentes, marcados por los detalles. Aún no he tenido la suerte de ascender, pero cuando he perdido siempre ha sido por una estrategia, un error defensivo o algo así».

Para saber si podrá disfrutar de una sexta ocasión, esta vez a las órdenes de Juan García, aún debe superar las 14 jornadas restantes. «Nosotros ya hemos pasado dos escollos fuertes, ante Plasencia y Cacereño, que por ahí tienen que pasar todos los equipos que están por arriba, precisamente esta semana se enfrentan Cacereño y Plasencia, uno de los dos puede pinchar». Gonzalo apuesta entre risas por el empate.

Pelea por el campeonato

Por su experiencia de otros años, cree que esta temporada va a ser una de las más difíciles, porque entiende que con los puntos que acumulan los cuatro de arriba ya tendría que haberse descolgado el quinto clasificado. «No es así este año y va a ser muy duro hasta el final».

Cacereño, Coria, Moralo, Don Benito y Plasencia, ¿quién se quedará fuera? «Puede que el Plasencia, a Cacereño y Coria les veo muy fuertes, también a nosotros. El Moralo es posible que lo tenga difícil también, por el calendario tan complicado que tiene al final, mientras que el Plasencia lo va a pasar antes».

La otra cuestión es dónde cree que acabará el Don Benito. «No sé en qué posición terminaremos, pero me gustaría quedar los primeros y lo vamos a pelear hasta el final del campeonato». El objetivo sigue siendo acabar en el cuarteto de cabeza, pero no hacerlo para Gonzalo no sería un fracaso, «porque se trata de una palabra muy grande, pero sí sería una gran desilusión, sobre todo para la afición que este año está demostrando que está con nosotros».

Lo importante es que acabe como relataba Whitman: «¡Oh capitán! ¡Mi capitán!, la nave ha salvado todos los escollos, hemos ganado el anhelado premio».