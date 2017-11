'Flashback' del Cacereño a 1977 02:37 Luismi, del Cacereño, controla un balón. :: J. REY El colíder regresa hoy a la Ciudad Deportiva para recibir al Diocesano en un derbi inédito hasta la fecha en Tercera J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 19 noviembre 2017, 09:17

«¿Os acordáis de lo que estábamos haciendo en 1977? Pues ¡hala!, a hacer lo mismo, a hacer 'flashback'». Parafraseando una de las secuencias más desternillantes de 'Amanece, que no es poco', así podría haber 'vendido' el Cacereño su partido de hoy frente al Diocesano (Ciudad Deportiva, 16.30 horas).

40 años después de decir adiós a las instalaciones donde el club verde vivió su época dorada, el decano del fútbol extremeño regresa a la que fue su casa debido a los trabajos de resiembra que se están llevando a cabo en el actual coliseo verde.

Sea como fuere, el encuentro de hoy tiene el morbo añadido de ver cómo Cacereño y Diocesano dirimen entre sí su primer derbi capitalino en Tercera. Los hombres de José María Rebollo pretenderán resarcirse tras la derrota sufrida el pasado domingo en Santa Amalia a manos del entonces colista. El Diocesano, por su parte, confía en sacar algo positivo de la Ciudad Deportiva para alargar su buena racha de resultados. Octavos en la clasificación, los colegiales son por el momento el mejor equipo de entre toda la terna de los humildes en la Tercera extremeña.

Para la inédita cita de hoy, el cuerpo técnico del Cacereño no podrá contar en sus filas con el delantero Álex García. A pesar de que esta misma semana se descartó una lesión gravedad, el jugador tendrá que afrontar algunos días más de recuperación. Tampoco podrá ser alineado el lateral Pablo Suárez, quien en su debut del pasado domingo vio la roja directa. Como contraprestación, el titular Neto podrá ser de la partida tras superar sus molestias físicas.

En las filas del equipo visitante la única ausencia será la del central Sergio Contreras, víctima de una microrrotura.

Con un aforo que apenas supera los 850 espectadores en el único graderío de obra, los operarios de la Junta de Extremadura, a la que pertenecen las instalaciones de la Ciudad Deportiva, han colocado unas gradas supletorias con capacidad para otros 250 espectadores. No obstante, también se permitirá ver el partido de pie, siempre y cuando no se sobrepase la delimitación perimetral ya contemplada para que los espectadores no pisen en ningún momento la pista de atletismo.

Habitualmente cerrado al público los domingos, el Centro de Tecnificación Deportiva, donde está integrado el escenario del partido, se abrirá hoy para los aficionados, que podrán adquirir sus localidades en el punto de información y expedición situado en la entrada.