TERCERA Los favores rotos Un lance del juego en el partido de la primera vuelta. :: A. Méndez Amanecer y Cacereño tendrán que dejar de lado el domingo la buena sintonía que mantienen ambos clubes para velar por sus propios intereses J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 11 mayo 2018, 08:37

Obligados a hacer como si no se conociesen. Así afrontarán este domingo Amanecer y Cacereño (San Isidro, 18.00 horas) un duelo poco menos que fratricida entre dos clubes que guardan una estrecha relación. La mejora experimentada por el Amanecer en el primer tramo de la segunda vuelta no le ha permitido al conjunto de José Romero llegar tranquilo a la última jornada de liga. Aunque los sierrafuenteños acudirán a la cita fuera de los puestos de descenso, tanto Trujillo como Arroyo acechan a uno y dos puntos respectivamente. Es por ello por lo que los gualdinegros tendrán que continuar sufriendo. «El domingo no habrá amigos que valgan. Ni amigos, ni hermanos, ni nada. Es jodido porque a los dos nos hubiese gustado que este partido fuese una fiesta, pero el destino es así», lamenta el técnico del Amanecer y exportero del Cacereño, José Romero.

El preparador del conjunto local reconoce que a su grupo de trabajo no le hace falta motivación extra durante la presente semana de trabajo antes de jugarse toda la temporada a una sola carta: «Más ilusionante no puede ser. Lo que nos sobra es motivación y lo que no queremos tener son nervios».

Sobre el papel, una baza favorable al Amanecer será el hecho de que el Cacereño está mostrando en las últimas semanas una cara poco reconocible para un candidato al ascenso, pues no son pocos los equipos de la zona baja que ya le han sacado los colores, tanto en casa como a domicilio. Algo de lo que Romero no se fía ni un ápice: «Tengo la certeza de que es un grupo competitivo al que le ha influido mucho el aspecto psicológico con el tema económico, pero no deja de ser un equipo que ha estado primero o segundo toda la temporada. Creo que van a venir a por todas y nosotros no nos podemos relajar. Ellos se juegan la primera posición y nosotros tenemos la salvación en nuestra mano. Más oportunidades ya no se nos pueden dar», reconoce el míster del Amanecer. Para el encuentro del domingo es complicado que llegue el lateral Barrantes, quien padece una microrrotura en el cuádriceps de su pierna derecha.

Cacereño

En el rival del Amanecer se respira un poco mejor después de saber que tanto Carlao como Elías Molina podrán jugar la fase de ascenso. Si el central pacense tan solo tiene una microrrotura en el gemelo, los problemas de Elías con su menisco tampoco revisten gravedad y no precisará pasar por el quirófano. No obstante, ninguno de ellos estará este domingo sobre el verde de San Isidro con el objetivo de que sendas recuperaciones sean óptimas para afrontar lo que vendrá a partir de la próxima semana.

Para este último encuentro antes de la fase de ascenso se prevé un buen ambiente en las gradas de San Isidro, dada la cercanía entre Sierra de Fuentes y Cáceres. La entrada será de cinco euros.