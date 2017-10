Extramotivación de la UPP para recibir al Valdivia

PLASENCIA. La UP Plasencia atraviesa un buen momento, tanto de resultados como de estado de ánimo. Suma cuatro victorias seguidas y ante el Valdivia quiere sumar una quinta que le instale de forma definitiva en los puestos de playoffs de ascenso. Y cuanto al estado anímico, si ya era bueno de por sí, mejor lo es tras conocer los resultados que se han dado este sábado, con tropiezos de Coria y Jerez y a la espera de saber cuál de los dos líderes -si no los dos- no gane este domingo en su enfrentamiento directo.

La undécima jornada puede ser extremadamente productiva para los placentinos, pero para eso tienen que ganar antes a un Valdivia que está sabiendo competir en todos sus partidos (Estadio Municipal, 12.00 horas). Si la UPP no rasca ni un solo punto seguirá en puestos de playoffs; si saca los tres, ascenderá al tercer puesto y soplará en la nuca a quien quiera que quede como líder. La plantilla unionista llega enchufada para no dejar escapar la victoria del Municipal, donde ha ganado todos los partidos que ha disputado.

En cuanto a las novedades deportivas, la UP Plasencia tendrá las bajas de Durántez (con ciclo de amonestaciones), Amine (que deberá guardar una semana más de descanso por su lesión en el pie) y Borrallo (con un proceso vírico). Por el Valdivia, la única baja podría ser la central Rober por molestias en los abductores.

En otro orden de cosas, la UPP conocerá el martes, a las 13.00 horas, su rival en los 1/16 de final de la fase nacional de la Copa Copa Real Federación Española.