TERCERA Emilio Gil abandona el banquillo del Moralo CP Emilio Gil. Seguirá siendo el coordinador de la Academia de Tecnificación vinculada a la Fundación EF Mareo del Real Sporting de Gijón MIGUEL CAMACHO Martes, 22 mayo 2018, 19:13

Emilio Gil se va. El hasta ayer entrenador del Moralo CP se reunió, arropado por su equipo técnico, con el presidente de la entidad Horacio López y tomó la decisión de no continuar al frente del vestuario verde. Siente que es lo mejor para ambas partes. En un escueto comunicado a través de las socorridas redes sociales, Emilio Gil anunció su marcha del «club que siempre llevaré en el corazón». Se va de su casa después de dos campañas en las que asegura le han permitido crecer como entrenador y como persona, «y durante las que me he sentido muy valorado por la directiva y muy querido por la afición, que se merece todo mi reconocimiento por el apoyo incondicional que nos ha demostrado». El preparador moralo reconoce igualmente a Tinín Fernández, Sergio Trapero y Oliver Alises, su cuerpo técnico, «por su labor impagable» y pide que se apoye como lo han hecho con él «al entrenador que venga a defender nuestros colores. No dejéis de colaborar con el club para que siga creciendo y alcance las metas que todos deseamos» solicita. Considera que es un hasta luego en un momento triste por los recuerdos tan intensos vividos. No existe desvinculación total. Así lo recoge también el propio Moralo CP en una breve nota hecha pública, destacando que «llegó al club al borde de la desaparición y ha sido el artífice del cambio hasta donde hoy disfrutamos; todo agradecimiento es poco, sus palabras le hacen aún más grande». Por lo pronto, Emilio Gil seguirá siendo el coordinador de la Academia de Tecnificación vinculada a la Fundación EF Mareo del Real Sporting de Gijón. Le fascina trabajar con la cantera y en este proyecto en concreto que se ha iniciado esta temporada.

Después de ser jugador del Moralo en distintas etapas, entre otros equipos, se hizo cargo del filial B en 2012 para pasar al juvenil al año siguiente antes de fichar por la Arandina de Segunda B en 2015 como segundo de Javier Bermúdez y preparador físico. Fue su trampolín para recalar de nuevo en el club de Navalmoral, su gran oportunidad para dirigir con plenos poderes al primer equipo cuando atravesaba por una delicada situación institucional y económica. Se reflota con los pies en el suelo y con plantillas competitivas que, sobre todo en esta temporada, vuelven a enganchar a colaboradores, patrocinadores y aficionados. El golpe durísimo de perder la oportunidad de disputar la promoción de ascenso en el último segundo del último partido liguero empaña en cierta manera la excelente gestión dentro y fuera del campo. Pero solo a simple vista. Ya todos quieren más, quieren aspiraciones de equipo grande, lo que fue hace años en el grupo extremeño de Tercera. Emilio Gil puso su granito de arena en los cimientos. Ahora el club continuará progresando y no quiere dar pasos en falso. Su primer gran cometido es atar su entrenador para el próximo ejercicio. Candidatos no le faltarán. Al Moralo le están saliendo brotes verdes gracias a las semillas del último par de años.