Dura prueba en Olivenza para el líder Moralo MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 8 octubre 2017, 09:49

Difícil salida del líder al campo del Olivenza. Aunque los oliventinos llevan tres jornadas sin vencer y están instalados en la zona media, ya han dado muestras de que se crecen ante los retos. Empataron a domicilio con el Cacereño e hicieron lo propio, en su campo, con el Coria. Ahora les llega un Moralo que firma un pleno de puntos que quiere aumentar para seguir al frente de la tabla.

«Somos equipos que nos conocemos bien; por nuestra parte intentaremos minimizar las cosas buenas del Olivenza y ser nosotros mismos, si lo conseguimos no tenemos que preocuparnos de nada ni de nadie», señala el míster moralo Emilio Gil, que tiene a toda la plantilla a su disposición aunque algunos jugadores arrastran molestias.

Al conjunto de Navalmoral no le preocupa tener que madrugar para el largo desplazamiento, en principio no lo considera ningún hándicap. Tampoco tiene presión por defender el liderato, «todo lo contrario» dice su entrenador. «Disfrutamos el momento, es un desafío poder mantenernos otra jornada más como líderes. Ahora que lo somos y cuando no lo seamos tenemos que tener la misma ilusión». Emilio Gil prevé un choque muy competido e igualado. El Moralo, cada semana que pasa, refuerza su confianza cada vez más porque «nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo en cada partido», afirma.