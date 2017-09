Duelo de aspirantes en el Vicente Sanz

Tras lograr el póker de victorias, el Don Benito busca hoy la escalera de color para seguir disfrutando una semana más de su pleno de victorias en el casillero. No está siendo una baraja fácil, pues tras imponerse a la UP Plasencia, el escollo de hoy para seguir sumando es el Cacereño. Un rival que llega a modo de incógnita, algo que preocupa al técnico local. «Desconocemos al rival, tenemos incertidumbre en cuanto a la alineación y a la táctica y eso nos genera más respeto», apunta Juan García, «pero nos ha tocado así y ellos también vendrán con el hándicap de no estar acoplados, mientras que nosotros estamos cada vez mejor».

Ante la duda sobre cómo llegará el rival, García confía en que su equipo salga como el pasado domingo. «Tendremos que centrarnos en no cometer errores, tener una buena salida de balón y usar nuestras armas, intentaremos repetir el partido del Plasencia, sobre todo en intensidad, seriedad y acierto».

La novedad será sin duda el regreso de Abraham Pozo, tras cumplir los cuatro partidos de sanción que arrastraba de la pasada temporada. Con la idea de «continuar rentabilizando los goles frente a un equipo de mucho nivel y que lo está haciendo muy bien». Así afronta el técnico del Cacereño, José María Rebollo, la cita de hoy en el Vicente Sanz.

Tras la revolución experimentada en las dos últimas semanas, con la llegada de siete jugadores y uno más que está en camino, la única certeza en el equipo verde es que el delantero Javi Navarro no podrá entrar en la convocatoria, pues aún no se ha recuperado plenamente de su sobrecarga muscular.

Aunque Rebollo prefiere no dar pistas, esta baja podría abrir las puertas de la titularidad a Álex García, quien debutase con gol la pasada semana. Todo dentro de una operación ensamble que el míster pretende gestionar con la máxima armonía posible, también tras la llegada del técnico mexicano Raúl Arias al organigrama esta misma semana.

El Cacereño es, junto al Coria, el único equipo que aún no ha visto mancillada su portería en estas primeras cuatro jornadas. Una situación que el decano del fútbol extremeño intentará conservar hoy durante los 90 minutos.