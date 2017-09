Doblas e IQ dicen ultimar el cambio de titularidad del Cacereño Álvaro López. :: HOY En el Cacereño ya esperan al mexicano Raúl Arias como apoyo a la parcela técnica de Tamargo y Rebollo J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 20 septiembre 2017, 08:37

Tras el anuncio de compraventa del Cacereño la pasada semana entre Antonio Martínez Doblas y el fondo de inversiones colectivas IQ Finanzas, con Álvaro López a la cabeza, ambas partes dicen estar ultimando el cambio de titularidad del accionariado, todavía en manos del empresario segedano a falta de rubricar, siguiendo los cauces legales, el acuerdo existente. Un entendimiento que ambas partes protegen todavía desde la celosía de lo «confidencial».

Sin novedad alguna aún en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, tanto el todavía máximo accionista del club -al menos en el ámbito estrictamente legal- como la parte compradora afirmaron que se trata tan solo de algo meramente burocrático para hacer efectivo el cambio de titularidad. «Eso lo lleva mi abogado y el de Doblas. Se están realizando todos los procedimientos legales en estas semanas», confesaba Álvaro López a este diario. ¿Se podría dar ya una cifra sobre el montante económico de toda la operación? «Acordamos confidencialidad, pero haremos una inversión importante. Humana, futbolística y económica», destaca la cabeza visible de IQ Finanzas desde México.

Álvaro López llegará a Cáceres este próximo sábado, cuando tiene previsto presentarse a los fieles de la carretera de Salamanca para intentar arrojar más luz sobre el nuevo proyecto: «El sábado haré una reunión con la afición abierta a socios y peñas», sostiene.

En la primera semana de gestión de los nuevos mandatarios, las novedades no cesan en el Cacereño. A las llegadas en las últimas fechas de siete jugadores procedentes del Avilés se sumará hoy la puesta en escena de Raúl Arias, de 59 años, según reconocía ayer el propio Álvaro López. Arias es una figura contrastada en el fútbol mexicano, no solo por su trayectoria como jugador, sino también por su currículo como director técnico y entrenador. Dirigiendo al Necaxa, «ha sido el único técnico mexicano que ha logrado ganarle al Real Madrid», apostilla el nuevo valedor del Cacereño. ¿Llegará a la parcela técnica? «Sí y no. Es socio de nuestra empresa y se encargará de apoyar la estructura deportiva para encontrar un esquema junto a José Luis Tamargo y Rebollo», explica Álvaro López.

En lo deportivo, con el partido del próximo domingo frente al Don Benito en el punto de mira (Vicente Sanz, 11.00 horas), el Cacereño debe oficializar aún las tres bajas que dará de forma inminente para dar cabida a los futbolistas recién llegados al estadio Príncipe Felipe. Una decisión ya meditada por el técnico José María Rebollo y que podría anunciarse a lo largo de esta misma jornada.